桃園社宅多戶欠租 審計要求強化關懷

桃園市近年力推社會住宅，還有5處共1301戶社宅正在興建中，但審計處查核發現，3年來67戶租戶面臨未繳租金或違規過多遭終止租約，要求強化關懷。都發局回應，延遲付款多為發生意外事故，暫無法繳租，市府除會協助分期付款，也引介社福機構提供救濟。

市府統計，社宅近3年共731戶租約終止，其中因逾期未繳租金或違約扣點達60點以上而遭服務中心終止契約者有67件；依社宅租賃契約規定，欠租逾期達2個月且經催告仍不繳納，得終止租約。

審計處查核桃園市社宅住戶近3年欠租情形，去年積欠租金金額約134萬元，雖較前年295萬元減少，但應收帳款周轉率卻從2022年為62.38次，下降至61.29次，應收帳款周轉天數也從5.85天增至5.96天，顯示收繳能力降低。

審計處認為，桃園市已建立完整的租金收繳作業流程，包含App及簡訊提醒、逾期通知等，但為照顧弱勢居住權益，建議在住戶開始遲繳租金或違反租約規定被記點時，應主動聯繫了解住戶困難，並結合市府相關資源或通報社政主管機關，提供必要協助。

都發局回應，欠繳租金或申請分期繳納的住戶往往面臨生活困難，像是因病或發生意外事故被調整薪資而暫時無法繳租，住都中心均會先發通知提醒，連續2個月未繳租金即啟動關懷訪視。

都發局表示，最新統計顯示今年1至6月未繳租金為19戶，僅占已入住總戶數4374戶的0.43%，累積欠繳金額35萬元與去年同期相比也降低50%；未來在催收過程中會視個案情形適度關懷，並提供社會資源等資訊，協助弱勢居民紓解壓力。

另，桃園市住宅處昨也宣布，近期已完成桃園機場捷運A21環北站旁350戶社宅專案管理標評選，預計明年11月工程發包、2030年完工，未來連同龜山A7、蘆竹A10、中壢A20站周邊，機捷沿線共4處提供超過1400戶社宅，就近搭乘大眾運輸通勤、就學更便利，盼協助更多青年成家。