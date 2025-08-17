桃竹苗商圈聯盟簽署成立 帶領文化流行年輕人喜歡觀光客進來

桃園市商圈產業聯合會今天晚上在平鎮區舉辦白色派對音樂晚會，由該商圈產聯會總會長王根深與新竹、苗栗商圈簽署備忘錄，宣布桃竹苗商圈聯盟啟動，未來桃竹苗商圈透過資源共享、品牌聯合行銷與觀光串聯，推動區域觀光產業發展，開創新的旅遊文化。

桃園市商圈產業聯合會總會長王根深與苗栗縣商圈產業聯盟召集人劉月梅、新竹商圈產業聯合會籌備主委彭美善共同簽署備忘錄，在經濟部商業發展署長蘇文玲、市府經發局長張誠及交通部代表見證下，成立桃竹苗商圈聯盟，開啟跨區域觀旅合作，該簽署活動融合音樂、美食與文化，營造輕鬆歡聚氛圍，展現商圈交流新樣貌。

王根深表示，桃竹苗三地商圈在地緣、文化與觀光產業具高度互補性，簽署備忘錄成立聯盟跨區域合作，是要相互學習、相互扶持，強強聯手，舉辦白色派對交流也是全國第一次，未來希望透過聯盟商圈領導文化流行，讓年輕人喜歡，帶動觀光客進來，提升區域體觀光旅遊產業發展。

蘇文玲表示，大家看到台灣的商圈同質性高，事實上很多商圈有非常多的特色，桃竹苗商圈有共同點、也有特色差異點，透過聯盟合作方式非常難能可貴，有助吸引更多客人進來，套句話同行不是冤家、異業可以為師，商圈都是好朋友，以觀光來推動商圈發展，商圈彼此扶持、互相學習，可以擦出更多火花，帶動商圈發展。