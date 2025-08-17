桃竹苗商圈聯盟簽署成立 帶領文化流行年輕人喜歡觀光客進來

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園商圈產聯會總會長王根深（中）、苗栗縣商圈產業聯盟召集人劉月梅（左）及新竹商圈產業聯合會籌備主彭美善（右）簽署成立聯盟。記者曾增勳／攝影
桃園商圈產聯會總會長王根深（中）、苗栗縣商圈產業聯盟召集人劉月梅（左）及新竹商圈產業聯合會籌備主彭美善（右）簽署成立聯盟。記者曾增勳／攝影

桃園市商圈產業聯合會今天晚上在平鎮區舉辦白色派對音樂晚會，由該商圈產聯會總會長王根深與新竹、苗栗商圈簽署備忘錄，宣布桃竹苗商圈聯盟啟動，未來桃竹苗商圈透過資源共享、品牌聯合行銷與觀光串聯，推動區域觀光產業發展，開創新的旅遊文化。

桃園市商圈產業聯合會總會長王根深與苗栗縣商圈產業聯盟召集人劉月梅、新竹商圈產業聯合會籌備主委彭美善共同簽署備忘錄，在經濟部商業發展署長蘇文玲、市府經發局長張誠及交通部代表見證下，成立桃竹苗商圈聯盟，開啟跨區域觀旅合作，該簽署活動融合音樂、美食與文化，營造輕鬆歡聚氛圍，展現商圈交流新樣貌。

王根深表示，桃竹苗三地商圈在地緣、文化與觀光產業具高度互補性，簽署備忘錄成立聯盟跨區域合作，是要相互學習、相互扶持，強強聯手，舉辦白色派對交流也是全國第一次，未來希望透過聯盟商圈領導文化流行，讓年輕人喜歡，帶動觀光客進來，提升區域體觀光旅遊產業發展。

蘇文玲表示，大家看到台灣的商圈同質性高，事實上很多商圈有非常多的特色，桃竹苗商圈有共同點、也有特色差異點，透過聯盟合作方式非常難能可貴，有助吸引更多客人進來，套句話同行不是冤家、異業可以為師，商圈都是好朋友，以觀光來推動商圈發展，商圈彼此扶持、互相學習，可以擦出更多火花，帶動商圈發展。

張誠表示，市政府這兩年來不但推動一商圈一特色，更希望商圈可以跟社區結合，同時該局與觀旅局聯手推動商圈廊帶，將商圈整合起來，透過商圈聯盟的策略性聯盟方式，讓商圈廊帶概念成型，更可支持觀光、支持社區的旅遊發展。

桃園商圈產聯會總會長王根深（右二）與竹苗商圈代表簽署聯盟備忘錄宣布區域觀光發展。記者曾增勳／攝影
桃園商圈產聯會總會長王根深（右二）與竹苗商圈代表簽署聯盟備忘錄宣布區域觀光發展。記者曾增勳／攝影
桃竹苗商圈簽署成立聯盟合作，經濟部商發署長蘇文玲（右三）、市府經發局長張誠（左三）等官方代表見證。記者曾增勳／攝影
桃竹苗商圈簽署成立聯盟合作，經濟部商發署長蘇文玲（右三）、市府經發局長張誠（左三）等官方代表見證。記者曾增勳／攝影

新竹 音樂 派對

