桃園復刻童玩慶祝印尼國慶 蘇俊賓下場PK笑翻全場

每年8月17日是印尼「獨立紀念日」，今年適逢印尼宣布獨立80周年，桃園市勞動局今天特別在慶祝活動復刻印尼常見到的童玩遊戲，邀請來自印尼的新住民參與。副市長蘇俊賓表示，桃園有20萬名移工夥伴及新住民，市府將持續打造多元友善的環境，讓來自不同國家的民眾可以在桃園安心工作。

桃市府今天舉辦的「印尼國慶日慶祝活動」包含釘瓶遊戲、彈珠接力與穿布袋跳遠等，讓現場民眾沒有身在印尼，還是可以感受家鄉味。蘇俊賓也特別下場與現場的大小朋友競技，現場笑聲連連。

蘇俊賓表示，這是他的印尼社區童玩初體驗，桃園有許多新住民與新二代，共同組成多元而溫暖的城市，勞動局和婦幼局在重要慶典時，與新住民、移工共同規畫各種不同的活動，除了讓平日忙於工作或家庭照顧的外籍朋友可以聯誼維繫感情，也可以讓新二代小朋友了解父母的傳統習俗，讓文化持續傳承。