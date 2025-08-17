桃園復刻童玩慶祝印尼國慶 蘇俊賓下場PK笑翻全場
每年8月17日是印尼「獨立紀念日」，今年適逢印尼宣布獨立80周年，桃園市勞動局今天特別在慶祝活動復刻印尼常見到的童玩遊戲，邀請來自印尼的新住民參與。副市長蘇俊賓表示，桃園有20萬名移工夥伴及新住民，市府將持續打造多元友善的環境，讓來自不同國家的民眾可以在桃園安心工作。
桃市府今天舉辦的「印尼國慶日慶祝活動」包含釘瓶遊戲、彈珠接力與穿布袋跳遠等，讓現場民眾沒有身在印尼，還是可以感受家鄉味。蘇俊賓也特別下場與現場的大小朋友競技，現場笑聲連連。
蘇俊賓表示，這是他的印尼社區童玩初體驗，桃園有許多新住民與新二代，共同組成多元而溫暖的城市，勞動局和婦幼局在重要慶典時，與新住民、移工共同規畫各種不同的活動，除了讓平日忙於工作或家庭照顧的外籍朋友可以聯誼維繫感情，也可以讓新二代小朋友了解父母的傳統習俗，讓文化持續傳承。
勞動局表示，桃園目前有逾3萬2千名印尼移工，不僅促進城市經濟，也帶來豐富的文化與美食，已成為桃園多元文化的重要一環。市府持續推動友善政策，除全國首創成立「外國籍婦幼諮詢服務中心」，提供孕產、就業及短期安置等協助外，也設置「移工服務中心」關懷生活大小事，並重視職場安全與職災保障，讓移工與新住民在桃園能安心生活。
