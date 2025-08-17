桃園市舉辦印尼國慶日活動 持續打造多元友善生活

快訊

中央社／ 桃園17日電

桃園市勞動局今天舉辦「印尼國慶日慶祝活動」，桃園市副市長蘇俊賓說，桃園有20萬名移工及新住民，其中也包括印尼籍，除祝福印尼國慶快樂，將持續打造多元友善工作生活環境。

桃園市政府勞動局表示，每年8月17日是印尼「獨立紀念日」（Hari Kemerdekaan），今年是印尼宣布獨立80週年，勞動局特別複刻印尼社區常見的童玩遊戲，邀請在桃園的印尼朋友參與這些傳統趣味競賽，包含釘瓶遊戲、彈珠接力與穿布袋跳遠等，讓參與者可以在桃園市體會故鄉的味道，一方面慶祝國慶，另一方面也和下一代傳承父母親兒時的回憶。

勞動局說，目前有逾3萬2000名印尼移工夥伴在桃園工作，不僅促進城市經濟也帶來豐富的文化與美食，成為桃園多元文化重要一環。市府持續推動友善政策，除成立「外國籍婦幼諮詢服務中心」，提供孕產、就業及短期安置等協助外，也設置「移工服務中心」關懷生活大小事，並重視職場安全與職災保障，讓移工與新住民在桃園能安心工作、快樂生活。

蘇俊賓出席活動時也特別下場與現場的大小朋友競技，他致詞指出，這是他的印尼社區童玩初體驗，桃園有許多新住民與新二代，共同組成多元而溫暖的城市，勞動局和婦幼局在重要慶典時，與新住民、移工朋友共同規劃不同活動，除了讓外籍朋友聯誼維繫感情，也可以讓新二代小朋友了解父母國家的傳統習俗，讓文化持續傳承。

桃園 印尼 朋友

