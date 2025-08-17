桃園社宅收租能力下降、多戶欠租 審計處點名檢討

桃園市近年興建多處社宅，但市府收繳租金能力出現下降趨勢，也有不少租戶因未繳租金遭終止租約，遭審計處點名檢討。都發局回應，住戶延遲付款主因是發生意外事故，暫時無法繳租，市府除會協助分期付款，也會啟動跨機關橫向聯繫，引介社福機構提供救濟。

市府統計，近3年共有731戶租約終止，其中因逾期未繳租金或違約扣點達60點以上而遭服務中心終止契約者有67件；依「桃園市社會住宅租賃契約書」規定，房屋租金每月為一期，積欠逾期達2個月且經催告仍不繳納者，得終止租約。

審計處表示，去年桃園市社宅住戶積欠租金金額約134萬元，較前一年度的295萬元減少，然而應收帳款周轉率卻從2022年為62.38次，下降至61.29次，應收帳款周轉天數也從5.85天增至5.96天，顯示收繳能力降低。

審計處表示，目前桃園市已建立完整的租金收繳作業流程，包含APP及簡訊提醒、逾期通知、催繳通知單等程序，但為照顧弱勢族群居住權益，建議在住戶開始遲繳租金或違反租約規定被記點時，應主動聯繫了解住戶困難，並結合市府相關資源或通報社政主管機關，提供必要協助。

都發局回應，租金欠繳或申請分期繳納的住戶往往面臨生活困難，像是因病或發生意外事故被調整薪資而暫時無法繳租，若住戶未按時繳納租金，住都中心均會先發通知提醒，連續2個月未繳租金即啟動關懷訪視。

都發局表示，最新統計顯示今年1至6月未繳租金的住戶為19戶，僅占總戶數4374戶的0.43%，累積欠繳金額35萬元與去年同期相比也降低50%；未來在催收過程中會視個案情形適度關懷協助，並提供住戶聯絡相關局處或社會資源等資訊，協助弱勢居民紓解壓力，維持基本居住權益。