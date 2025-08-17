中壢仁海宮彩繪燈籠中元掛水燈成亮點 蘇俊賓：唯一人力豎水燈廟宇

桃園市中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典進行中，副市長蘇俊賓今天下午出席仁海宮慶讚中元親子趣味彩繪水燈籠活動，與家長親子一起彩繪中元燈籠，蘇俊賓說，仁海宮全台唯一保存傳統人力豎水燈，以創新方式讓小朋友參與彩繪燈籠，中元節掛在水燈牌慶讚中元文化，成為網紅打卡亮點。

仁海宮建廟200周年祈安福醮慶典，每周五六日開辦仁海宮夜市，引發交通塞車爭議，市府與警方採人車分流改善，因應仁海宮 慶典，廟方與市府、樂天桃猿隊舉辦3場活動，第一場親子彩繪水燈籠活動，來自新街國小親子200人參與彩繪，校長王寵銘說，暑假期間親子透過民俗祈福結合家庭教育，參與彩繪燈籠藝術創作、祈安遶 境，走入社區。

蘇俊賓第2 年參與仁海宮中元彩繪水燈籠活動，由於平時擅長漫畫繪畫，蘇與市議員彭俊豪、區長李日強等人與親手彩繪燈籠，很快彩繪畫好水燈籠，彩繪燈籠將在農曆七月中元節掛上水燈排，為好兄弟引路。

蘇俊賓說，他連續兩年與新街國小學生親子一起畫水燈籠，仁海宮擁有歷史的廟宇，全台至今保存傳統人力豎水燈排，讓小朋友創新思維彩繪水燈籠，參與中元節文化，希望讓社區、棒球，讓傳統與文化，將中元普度習俗與民眾生活結合，今年共創200個水燈籠的遶境亮點，將是網紅打卡景點，讓桃園中元文化傳承新世代。