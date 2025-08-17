機捷A21社宅完成專案管理標評選 沿線累計逾千戶

桃園市住宅處今天說，近期再完成機捷A21環北站旁350戶社宅專案管理標評選，預計115年11月工程發包，119年完工。桃園市機捷沿線社會住宅推案戶數，累計4個基地逾1400戶。

桃園市政府住宅發展處處長邱英哲表示，機捷A21社會住宅基地面積6576平方公尺，位於機場捷運A21站區段徵收區域內，距捷運站步行10分鐘距離。初步規劃地下3層、地上14層、350戶，有1、2、3房型，也納入日間照顧等社福設及商業空間，近期完成專案管理標評選，預計115年11月工程發包，119年完工。

邱英哲指出，住宅處在大眾運輸場站周邊，投入的社宅興辦，統計機場捷運沿線的社會住宅推案戶數，從龜山A7、蘆竹A10到中壢A20和A21站沿線累計4個基地，超過1400戶。A21基地是第4處機場捷運沿線的社宅，提供青年、小家庭族群，住得起並透過大眾運輸串連工作與就學。

邱英哲說，桃園社宅整體進度，除已入住的4374戶外，目前興建中的蘆竹2處、龜山2處和中壢1處共5處1301戶，將在115年下半年上梁；明年也將有6處共1496戶社宅開工，包括中壢4處、八德1處和觀音1處。截至今年底，包含完成專案管理評選的A21基地，共將啟動興辦7個基地共3000戶的標案，包括平鎮游泳池、中壢新明市場2處空間活化與轉型的指標案件。

都市發展局局長江南志表示，為提供桃園市民更友善、公平的住房機會，目前住宅處持續討論透過都市計畫、都市更新等多元規劃管道，尋找更多讓市民住得起、可負擔的房源，協助青年成家。