機捷A21社宅完成專案管理標評選 沿線累計逾千戶

中央社／ 桃園17日電

桃園市住宅處今天說，近期再完成機捷A21環北站旁350戶社宅專案管理標評選，預計115年11月工程發包，119年完工。桃園市機捷沿線社會住宅推案戶數，累計4個基地逾1400戶。

桃園市政府住宅發展處處長邱英哲表示，機捷A21社會住宅基地面積6576平方公尺，位於機場捷運A21站區段徵收區域內，距捷運站步行10分鐘距離。初步規劃地下3層、地上14層、350戶，有1、2、3房型，也納入日間照顧等社福設及商業空間，近期完成專案管理標評選，預計115年11月工程發包，119年完工。

邱英哲指出，住宅處在大眾運輸場站周邊，投入的社宅興辦，統計機場捷運沿線的社會住宅推案戶數，從龜山A7、蘆竹A10到中壢A20和A21站沿線累計4個基地，超過1400戶。A21基地是第4處機場捷運沿線的社宅，提供青年、小家庭族群，住得起並透過大眾運輸串連工作與就學。

邱英哲說，桃園社宅整體進度，除已入住的4374戶外，目前興建中的蘆竹2處、龜山2處和中壢1處共5處1301戶，將在115年下半年上梁；明年也將有6處共1496戶社宅開工，包括中壢4處、八德1處和觀音1處。截至今年底，包含完成專案管理評選的A21基地，共將啟動興辦7個基地共3000戶的標案，包括平鎮游泳池、中壢新明市場2處空間活化與轉型的指標案件。

都市發展局局長江南志表示，為提供桃園市民更友善、公平的住房機會，目前住宅處持續討論透過都市計畫、都市更新等多元規劃管道，尋找更多讓市民住得起、可負擔的房源，協助青年成家。

社宅 桃園 機場捷運

科技+永續！桃園成年禮顛覆傳統 吸引240學子參與

桃園市青年局本周末在北區青少年活動中心舉辦「跨步而立 向光而行」成年禮營隊，為期3天的活動吸引43所高中職、共240位青...

桃園大溪韭菜花季8月30日來了 裝置藝術打卡DIY特色料理體驗九月雪

桃園市大溪區北台灣最大韭菜產銷地，2025桃園韭菜花季來了，市政府農業局長陳冠義今天上午表示，大溪韭菜9月花季，今年將自...

百家露營場未申請苗栗稽查開鍘 2家涉超限使用罰款6萬元起跳

苗栗縣百家左右露營場一階申請掛件都沒有即營業，縣府鎖定稽查，首波2家都是設施超限，開罰6萬元起跳，若不改善可以按次連續處...

通勤族福音 桃園機捷A21站350戶社宅明年發包動工

桃市府積極在機場捷運沿線興建社宅，住宅處今表示，近期已完成桃園機場捷運A21環北站旁350戶社宅專案管理標評選，預計明年...

苗栗市舊經國路廢道活化 公所標租辦活動為周四夜市投石問路

苗栗縣議會旁舊經國路廢道閒置多年，苗栗市公所推動活化利用，設置周四夜市案引發熱議，公所強調8月21日美食市集是搭配的活動...

新聞眼／做好衣服改身體 桃園市民卡能不勞民傷財？

新版桃園市民卡App斥資1500萬元研發，耗時一年多，市府信誓旦旦稱新版絕對比舊版好用，優惠也變多，但虛實未整合，使用仍...

