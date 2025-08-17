科技+永續！桃園成年禮顛覆傳統 吸引240學子參與
桃園市青年局本周末在北區青少年活動中心舉辦「跨步而立 向光而行」成年禮營隊，為期3天的活動吸引43所高中職、共240位青年參與。青年局表示，希望透過創新體驗式學習與永續議題討論，引導青年從陌生羞澀培養出自信，打造現代化成年禮典範。
今年成年禮營隊跳脫傳統古禮形式，融合現代教育與永續價值，循序引導青年走入公共議題，並以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，鼓勵青年將生活觀察與在地經驗轉化為具體行動方案。
青年局表示，本次成年禮特別規畫4大特色挑戰，結合北區青少年活動中心桃漾館的科技設施，包含「電子躲避球」、「智能射擊」、「TOUCH格子」及「永續大富翁」，透過體驗式學習，青年不僅培養團隊默契與專注力，也提升面對挑戰與解決問題的能力，學員們也分組討論SDGs議題，並在有限時間內完成影片創作，展現行動力與創造力。
活動中留下許多令人感動的片段，一位同學因不擅長運動，在電子躲避球挑戰中接連失敗、幾乎想放棄時，隊友們齊聲喊著「我們一起守住！」，並圍成防護圈保護她，最終成功過關，這份團隊精神不僅幫助她突破難關，也成為營隊中難忘的回憶。
青年局長侯佳齡表示，從活動中見到同學們從初時的陌生羞澀，到最後能在結業時刻大聲喊出「我可以」，不僅象徵自信與力量，更代表青年勇敢跨步、留下屬於自己的成年印記，成年禮營隊不僅是一場成年儀式，更希望引導青年「放下手機、走出家門」，透過跨校交流與真實互動，結交朋友、累積友情、遇見勇氣並培養責任感，留下珍貴而難忘的青春回憶。
