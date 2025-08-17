桃園大溪韭菜花季8/30來了 裝置藝術打卡DIY特色料理體驗九月雪

桃園市大溪區北台灣最大韭菜產銷地，2025桃園韭菜花季來了，市政府農業局長陳冠義今天上午表示，大溪韭菜9月花季，今年將自8月30日起在大溪中庄休閒農業區展開，結合花田裝置藝術提供遊客拍照打卡，5個農場搭配食農教育推出DIY特色料及導覽，體驗中庄農業特色。

桃園大溪中庄休閒農業區為北台灣最大韭菜產銷地，每年九月白色韭菜花開如同「浪漫九月雪」，吸引大批遊客遊憩，今年桃園韭菜花季自8月30日至9月20日展開，市府農業局表示，今年花季期間推出產地到餐桌主題，5個在地農場辦理特色料理DIY體驗，透過農場導覽走讀，體驗食農教育DIY樂趣。

陳冠義表示，今年大溪韭菜花季特色，結合花田製作裝置藝術，提供遊客拍照打卡，透過食農教育將大溪韭菜、在地大溪豆腐、豆干入菜及融入DIY 特色料理，讓遊客體驗韭鄉質感餐桌活動，搭配各有機農場導覽，認識永續農法、食農教育與生活美學，深入認識大溪中庄休閒農業區的農業特色，歡迎遊客9月來大溪樂遊9月韭菜花季。

大溪中庄休閒農業發展協會總幹事李志浩表示，今年韭菜花季，民眾可以至大溪蕃薯藤有機農場、香草野園、綠苗有機農場、享樂蜂蜜、藍家友善農場，分別品嘗到各家專屬美味，若想一次品嘗到農場餐桌當季永續菜單10道佳餚，則可上網洽蕃薯藤有機農場提前預訂。