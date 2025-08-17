百家露營場未申請苗栗稽查開鍘 2家涉超限使用罰款6萬元起跳

苗栗縣百家左右露營場一階申請掛件都沒有即營業，縣府鎖定稽查，首波2家都是設施超限，開罰6萬元起跳，若不改善可以按次連續處罰、斷水斷電，甚至強制拆除處分。

苗栗縣合法露營場11家，其中10家休閒農業輔導管理辦法設置，1家通過一階土地容許審查，及二階興建、露營登記，另有329家一階申請，核定68件、駁回44件，縣府文化觀光局統計約有100家仍未提出一階申請，縣長鍾東錦認為輔導近2年，連申請都沒有申請說不過去，業者藐視公權力，8月12日縣務會議，下令團隊鎖定稽查。

縣府文化觀光局會同農業處、地政處及警方等相關單位人員，14日、15日各稽查1家，初步查出露營場設施超限，依規定營位、衛生設施、管理室三大設施，合計上限10%或660平方公尺，道路上限5%，2家業者且未申請土地容許即使用，農業處確認後，移請地政處依違反區域計畫法開罰。

區域計畫法規定，可處6萬元至30萬元罰鍰，如果限期沒有改善，可以按次連續處罰，甚至斷水斷電、強制拆除，未申請即使用的露營場，縣府將排檢持續稽查，縣府有決心，也提供相關輔導，非法露營場罰則不輕，呼籲業者配合。