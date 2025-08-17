快訊

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

通勤族福音 桃園機捷A21站350戶社宅明年發包動工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府將在機場捷運A21環北站旁興建350戶社宅，預計明年11月工程發包、2030年完工。圖／桃園市住宅處提供
桃市府將在機場捷運A21環北站旁興建350戶社宅，預計明年11月工程發包、2030年完工。圖／桃園市住宅處提供

桃市府積極在機場捷運沿線興建社宅，住宅處今表示，近期已完成桃園機場捷運A21環北站旁350戶社宅專案管理標評選，預計明年11月工程發包、2030年完工，未來包括龜山A7、蘆竹A10、中壢A20和A21站4個基地將有超過超過1400戶社宅，盼協助更多青年成家。

住宅處長邱英哲表示，機捷A21社宅基地面積6576平方公尺，位於機場捷運A21站區段徵收區域內，主要聯外道路為新生路及環北路，鄰近興南非營利幼兒園及環北國中預定地，距捷運站步行10分鐘距離。

該社宅初步規畫地下3層、地上14層、350戶，有1、2、3房型，1房型為10至12坪，適合單身或新婚夫妻；2房型18至20坪，適合夫妻加小孩；3房型則為25至27坪，並納入日間照顧等社福設及商業空間。邱英哲表示，A21基地是第4處桃園機場捷運沿線的社宅，希望提供青年、小家庭族群，住得起並透過大眾運輸串連工作、就學。

都發局長江南志表示，桃園社會住宅整體進度，除已入住的4374戶外，目前興建中的5處共1301戶，分別是蘆竹2處、龜山2處和中壢1處，將在明年下半年上梁，明年也將有6處共1496戶的社宅開工，包括中壢4處、八德1處和觀音1處。

江南志說，截至今年底，包含完成專案管理評選的A21基地，共將啟動興辦7個基地共3000戶的標案，其中包括平鎮游泳池、中壢新明市場兩處空間活化與轉型的指標案件，為提供市民更友善、更公平的住房機會，住宅處也持續討論透過都市計畫、都市更新等多元管道，盼尋找更多讓市民住得起、可負擔的房源。

桃市府將在機場捷運A21環北站旁興建350戶社宅，預計明年11月工程發包、2030年完工。圖／桃園市住宅處提供
桃市府將在機場捷運A21環北站旁興建350戶社宅，預計明年11月工程發包、2030年完工。圖／桃園市住宅處提供

社宅 機場捷運 桃園機場

延伸閱讀

每月平均60次警報轟炸擾民 台北廣慈社宅3區長幼苦不堪言

高雄社宅下雨漏水 都發局致歉要求廠商清查

凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

高雄車站「免出站接捷運」連通道今啟用！通勤族喊方便

相關新聞

百家露營場未申請苗栗稽查開鍘 2家涉超限使用罰款6萬元起跳

苗栗縣百家左右露營場一階申請掛件都沒有即營業，縣府鎖定稽查，首波2家都是設施超限，開罰6萬元起跳，若不改善可以按次連續處...

通勤族福音 桃園機捷A21站350戶社宅明年發包動工

桃市府積極在機場捷運沿線興建社宅，住宅處今表示，近期已完成桃園機場捷運A21環北站旁350戶社宅專案管理標評選，預計明年...

苗栗市舊經國路廢道活化 公所標租辦活動為周四夜市投石問路

苗栗縣議會旁舊經國路廢道閒置多年，苗栗市公所推動活化利用，設置周四夜市案引發熱議，公所強調8月21日美食市集是搭配的活動...

新聞眼／做好衣服改身體 桃園市民卡能不勞民傷財？

新版桃園市民卡App斥資1500萬元研發，耗時一年多，市府信誓旦旦稱新版絕對比舊版好用，優惠也變多，但虛實未整合，使用仍...

其人其事／原民主廚林皓偉 創意料理走紅竹科

新竹縣寶山鄉新城風糖園區旁餐廳FIW FIW，由阿美族主廚林皓偉與妻子黃俞蒨共同經營，夫妻倆青年返鄉，將柑橘、黑糖等在地...

桃園市民卡2.0 挨批虛實整合不力

桃園市民卡App停用1年多，今年1月改版重新上架，號稱虛實整合更便利，但桃園審計處發現新款App無法享受實體卡乘車優惠與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。