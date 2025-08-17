通勤族福音 桃園機捷A21站350戶社宅明年發包動工

桃市府積極在機場捷運沿線興建社宅，住宅處今表示，近期已完成桃園機場捷運A21環北站旁350戶社宅專案管理標評選，預計明年11月工程發包、2030年完工，未來包括龜山A7、蘆竹A10、中壢A20和A21站4個基地將有超過超過1400戶社宅，盼協助更多青年成家。

住宅處長邱英哲表示，機捷A21社宅基地面積6576平方公尺，位於機場捷運A21站區段徵收區域內，主要聯外道路為新生路及環北路，鄰近興南非營利幼兒園及環北國中預定地，距捷運站步行10分鐘距離。

該社宅初步規畫地下3層、地上14層、350戶，有1、2、3房型，1房型為10至12坪，適合單身或新婚夫妻；2房型18至20坪，適合夫妻加小孩；3房型則為25至27坪，並納入日間照顧等社福設及商業空間。邱英哲表示，A21基地是第4處桃園機場捷運沿線的社宅，希望提供青年、小家庭族群，住得起並透過大眾運輸串連工作、就學。

都發局長江南志表示，桃園社會住宅整體進度，除已入住的4374戶外，目前興建中的5處共1301戶，分別是蘆竹2處、龜山2處和中壢1處，將在明年下半年上梁，明年也將有6處共1496戶的社宅開工，包括中壢4處、八德1處和觀音1處。