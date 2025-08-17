苗栗市舊經國路廢道活化 公所標租辦活動為周四夜市投石問路

苗栗縣議會旁舊經國路廢道閒置多年，苗栗市公所推動活化利用，設置周四夜市案引發熱議，公所強調8月21日美食市集是搭配的活動，並會進一步設置貓裏喵親子公園周四夜市。

苗栗市目前唯一合法夜市，在國營台灣鐵公司苗栗車站西站對面英才觀光夜市，最近有海報宣傳縣議會旁舊經國路貓裏喵親子公園夜市8月21日開幕，規畫300多攤，每周四下午5點至晚上9點半營業，公所證實8月21日有搭配主題的美食市集活動，但常態夜市還會進一步評估市民及反映及意見。

貓裏喵親子公園周四夜市案，有些市民樂觀其成，認為消費多一個選擇，且場地原本是廢道，停車影響周邊交通或住戶相對較少，但一定要合法設立，配套的人車動線、照明、環境清潔、噪音，及消防安全等方面，一定要求做好。

市公所指出，縣議會旁的舊經國路2009年底廢道，縣府先後在路旁設置親子公園、滑輪溜冰場，市公所去年獲撥用土地，推動活化利用，本月初機車考照練習場已啟用，並辦理標租，引進專業團隊經營，規畫每個月推出主題活動或市集。

第一波苗栗貓裏喵夏日慶典系列活動，8月21日貓裏喵親子公園將點亮燈海，現場集結異國風小吃與在地美食；8月23日親子水上樂園與農創市集，上午10點起氣墊水滑梯、水槍大戰等，下午4點至晚上8點農創市集。

農創市集8月30日、9月20日、9月27日下午4點至晚上8點，移師苗栗火車站西站廣場辦理，消費滿100元即可獲得1張摸彩券，獎項總價值30萬元，9月27日抽出50吋4K電視、小冰箱、無葉電風扇、藍牙耳機，及禮券等獎項得主。