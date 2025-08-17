其人其事／原民主廚林皓偉 創意料理走紅竹科

新竹縣寶山鄉新城風糖園區旁餐廳FIW FIW，由阿美族主廚林皓偉與妻子黃俞蒨共同經營，夫妻倆青年返鄉，將柑橘、黑糖等在地食材與西式料理巧妙融合，也採用社區栽種的有機蔬果入菜。料理風格精緻創新，不少竹科饕客與在地食客一試成主顧。

主廚林皓偉曾師承日本籍的法式料理廚師，並累積多國料理經驗。2017年，他參加紐西蘭國際邀請廚藝大賽，以蔬食創作摘金，2022年他返回妻子家鄉寶山鄉創業，餐廳名稱「FIW FIW」源自阿美族語「風的聲音」，象徵將花蓮溫暖的風帶到新竹，傳遞對料理與土地的熱愛。

「希望用在地食材研發出屬於台灣的料理，呈現文化與土地精神。」林皓偉強調使用在地食材入菜，像是黑糖剝皮辣椒義大利麵、運用柑橘自製調味醬等。

餐廳也主打西班牙伊比利小戰斧、美國PR肋眼牛排與德州煙燻烤肉等排餐，不僅擄獲在地食客的心，近年也吸引科技園區客群，成為部門聚餐或商務洽談的熱門地點。

擔任店長的黃俞蒨負責與寶山新城社區發展協會合作，選用協會長者與周邊小農種植的有機友善蔬菜水果，做為餐廳食材。今年5月餐廳獲得「綠色餐廳」認證，符合40%以上食材必須為有機友善標準，並提供當季蔬食菜單，食材來源透明公開，展現對永續飲食的承諾。