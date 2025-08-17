聽新聞
新聞眼／做好衣服改身體 桃園市民卡能不勞民傷財？

聯合報／ 本報記者陳俊智

新版桃園市民卡App斥資1500萬元研發，耗時一年多，市府信誓旦旦稱新版絕對比舊版好用，優惠也變多，但虛實未整合，使用仍諸多不便；尤其市民卡App明明能支援乘車掃碼付費，卻還無法應用在現有大眾運具的硬體設備，功能看得到、用不到，無怪審計單位點名檢討。

桃園市民卡前年底因合作店家銳減與App常當機被民眾詬病，市府去年宣布改版進化，稱數位碼會歸戶綁定實體卡，達到多卡合一整合目的。

然而，民眾盼了1年多，等到新版App上架，但不見虛實整合，實體卡有其福利與功能，App也自有優惠活動；若搭乘大眾運輸想要享有優惠，民眾還是嗶不了市民卡App，依舊得繼續掏出實體卡，徒增民眾麻煩。

智發會稱市民卡App已能支援乘車掃碼付費，但掃碼需要對應車機硬體搭配，正與交通局研議，加速更新相關硬體符合規格；此說法令人疑惑，桃園機場捷運早就可以掃QR碼進站，為何過去1年多的開發時間，未考慮系統該如何適應運用在現有硬體設施，還要運輸業者汰換硬體以滿足新開發的App規格？

據了解，大眾運輸所用的刷卡、掃碼付費車機動輒上萬元。桃園全市公車有795輛，全面汰換車機談何容易，若還要更換多達1.6萬輛的北北桃計程車的車機，供桃園市民卡的一生好運卡折抵車資，經費恐超過1.6億元，更是所費不貲。

政府工程建設與政策一邊推動一邊調整常被稱為「穿著衣服改衣服」，桃園市智發會做法則像「做好衣服改身體」，不僅要耗費鉅資，也衝擊運輸業界配合意願，嚴重甚至影響原本服務量能。智發會應研議更簡政便民的使用方式，並加強宣傳，讓線上App與實體卡都能發揮最大效用。

