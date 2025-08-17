桃園市民卡2.0 挨批虛實整合不力

桃園市民卡App停用1年多，今年1月改版重新上架，號稱虛實整合更便利，但桃園審計處發現新款App無法享受實體卡乘車優惠與使用敬老愛心卡等社福點數，應檢討改善；桃園市智慧城鄉發展委員會回應，系統已能支援技術，是大眾運具車機設備硬體無法搭配。

桃園市民卡前年10月曾因優惠店家銳減被民眾詬病實用性不足，去年初又傳App當機事件引民怨，市府智發會因此下架App，強調將推出結合敬老愛心卡、學生證功能與福利優惠的「市民卡2.0」，使用會更便利；原訂去年下半年推出，但因手機系統商審查未過關而拖延，今年1月17日才亮相。

桃園審計處查核發現，桃園市民卡2015年至今發卡量逾265萬張，扣除停用，有效卡現為196萬餘張，但福利設施須使用實體卡，致生「一人多卡」情況，甚至有人同時擁有愛心卡和愛心陪伴卡，加上轉學、休學種種因素，最高1次持有7張卡。

審計處認為市府應落實桃園市民卡整合歸戶，減證便民，但負責開發的智發會主委廖修武認為審計處將虛擬卡與實體卡一併檢視「不正確」，實體卡仍有存在必要，目前也持續發行。

廖修武說，桃園市民卡App主要功能在於推廣市府相關政策與活動，也提供市民申辦市府多項行政業務的管道，例如App會不定期推播文化局的展演節目，透過APP繳路邊停車費有折扣。

廖修武也提到，App在研發階段有考慮感應付款功能，但該技術目前只適用於安卓系統手機，蘋果iOS未支援，所以放棄。不過，App已能顯示QR碼與二維碼，具掃碼付款功能，目前無法使用社福點數乘車，主因在於大眾運具硬體設備無法掃碼，只要運具硬體持續更新，App就能發揮作用。