桃園永安工業區落塵惹民怨 環保局鎖定汙染源加強稽查

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋區永安工業區內有電廠灰渣處理廠，地方居民抱怨東北季風吹拂，空汙影響當地，希望市府有具體作為。圖／桃園市環保局提供
桃園市新屋區永安工業區內有電廠灰渣處理廠，地方居民抱怨東北季風吹拂，空汙影響當地，希望市府有具體作為。桃園市環保局回應，針對永安工業區落塵問題，已於該區域裝設22組空品微型感測器，並於去年9月在永安工業區福德宮採集樣品分析比對，已鎖定特定汙染源，並加強稽查管制。

永安工業區旁的永安里與笨港里有上千民宅，居民抱怨生活環境長期遭落塵汙染。永安里長郭先彰表示，多年來空氣汙染及落塵問題嚴重，且落塵呈1周就能明顯堆積，先前里辦公室自行裝設PM2.5及二氧化碳監測器，尤其冬天幾乎天天亮紅燈，地方困擾多時，希望能有效解決。

郭先彰說，永安是新屋區著名的觀光旅遊景點，空汙及落塵不僅影響地方民眾的居住品質，也嚴重影響觀光，居民希望環保局找出汙染源加強開罰或是輔導改善，也希望粉塵問題能夠一併解決。

環保局表示，今年已主動告發2家業者，共裁處45萬3千元，就陳情案件數而言，今年上半年陳情2件，較去年同期10件已減少8成，顯示汙染改善狀況民眾有感，後續將持續關注永安工業區的環境品質狀況。

桃園市新屋區永安工業區內有電廠灰渣處理廠，地方居民抱怨東北季風吹拂，空汙影響當地，希望市府有具體作為。圖／桃園市環保局提供
抱怨 桃園 環保局

