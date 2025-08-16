快訊

頭份勝麗公設民營托嬰中心揭牌 頭份第2家可收托0到2歲26人、臨托2人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心上午揭牌啟用，希望提供優質的托育服務，讓家長減輕負擔並安心工作；縣府社會處表示，勝麗托嬰中心是頭份市第2家公設民營托嬰中心，收托對象滿2個月以上至滿3歲前的嬰幼兒26人，另外可提供臨時托育服務2人。

縣府表示，勝麗公設民營托嬰中心是縣府透過都市計畫審議機制，取得勝麗建設公司捐贈約60坪公益社福空間，由社會處規畫設置公設民營托嬰中心，並在今年7月30日立案，這也是縣長鍾東錦上任以來，新設立的第2家公設民營托嬰中心，也是全縣第8家公設民營托嬰中心。

勝麗公設民營托嬰中心在頭份市昌隆廣場社區富強三街9號設置，開辦費約588萬元，其中由中央補助300萬元，縣府自籌288萬元，委託台灣愛家社福協會經營。

上午啟用儀式由縣長妻子陳美琦、立委陳超明妻子吳麗利、副議長張淑芬及縣議員陳永賢、鄭聚然、蕭詠萱、楊明燁、徐功凡服務處秘書人員、社會處長張國棟、兒少及家庭支持科長羅幸蘭、勝麗建設襄理李仁傑、台灣愛家社福協會理事長林育暄等人共同揭牌，迎接苗栗縣第8家公設民營托嬰中心加入托育服務。

會中進行捐贈儀式，由勝麗建設襄理李仁傑捐贈約60坪公益社福空間，陳美琦也頒贈勝麗建設琉璃製作的感謝匾額及紀念品，台灣愛家社福協會為公托打造的吉祥物「虎花妹」也登場亮相，陳美琦及縣議員等來賓每人也獲得一個虎花妹圖案的抱枕，陳美琦也頒發虎花妹聘書，願它守護公托的寶貝。

陳美琦表示，鍾縣長將帶領縣府團隊持續關注幼兒照顧需求，積極擴展托育服務，提供友善的育兒環境，讓每個孩子都能擁有安全又快樂的童年，同時減輕家長托育負擔，滿足鄉親對優質托育服務的需求。

社會處指出，苗栗縣0至2歲嬰幼兒至今年7月底共5009人，其中頭份市0至2歲嬰幼兒人口數共1262位，縣內8家公設民營托嬰中心可提供230名收托服務及12名臨托服務，預計今年9月將再揭牌啟用「頭份後庄公設民營托嬰中心」，預計可再提供60名收托服務，讓民眾「安心生、快樂育、幸福養」。

社會處表示，臨托服務可透過電話預約申請，讓家長在需要時能隨時獲得專業的臨托服務，服務據點除原來的3處親子館（托育資源中心），今年起也增加公設民營托嬰中心、到宅及在宅保母臨托服務，收費標準從每小時183元調降至150元，其餘由縣府補助，盼滿足家長對臨托的需求，放心的將孩子交給專業的托育人員照顧。

苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天上午揭牌啟用，會中頒贈虎花妹聘書擔任公托的寶貝守護者。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天上午揭牌啟用，會中頒贈虎花妹聘書擔任公托的寶貝守護者。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天揭牌啟用，縣長妻子陳美琦到場與孩子互動並贈送有虎花妹圖案的提袋。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天揭牌啟用，縣長妻子陳美琦到場與孩子互動並贈送有虎花妹圖案的提袋。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心今天上午揭牌啟用。圖／苗栗縣政府提供

