快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

推新紙錢三燒政策 環境部盼中元普度兼顧環保「維護空氣品質」

中央社／ 苗栗縣16日電
環境部與內政部16日在苗栗市玉清宮舉辦記者會，環境部長彭啓明（前中）、苗栗縣長鍾東錦（前右5）等人出席，鼓勵民眾配合「新紙錢3燒」政策，以減少焚燒紙錢的空氣污染，同時兼顧宗教習俗與環保。（環境部提供）中央社
環境部與內政部16日在苗栗市玉清宮舉辦記者會，環境部長彭啓明（前中）、苗栗縣長鍾東錦（前右5）等人出席，鼓勵民眾配合「新紙錢3燒」政策，以減少焚燒紙錢的空氣污染，同時兼顧宗教習俗與環保。（環境部提供）中央社

為推廣環保的中元普度模式，環境部彭啓明今天表示，鼓勵民眾中元普度時，配合「新紙錢三燒」政策，以減少焚燒紙錢的空氣污染，兼顧宗教習俗與環保。

環境部與內政部今天於苗栗市玉清宮辦「普度新三燒、平安又環保」記者會，玉清宮董事長魏俊傑、苗栗縣長鍾東錦等人出席，彭啓明致詞時說，新紙錢三燒政策是集中燒、適量燒及替代燒，盼民眾在普度時可依祭祀習慣選擇之一，共同維護空氣品質。

彭啓明表示，民眾可將紙錢交由各縣市環保局送往具空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒，以減少空氣污染物排放，或選購高品質及大面額紙錢，減量焚燒，誠意不減。

他說，民眾另可響應以功代金或以米（物）代金等方式，將敬意化為善行，功德加倍，而民眾今年只要參加配合「新紙錢三燒」宮廟的普度法會，還可抽獎。

魏俊傑會中說，慈悲與誠心的普度，更勝於多燒紙錢，鼓勵信眾響應環保祭祀，不僅無損誠意，且因愛護環境，可積累福報。

環境部資料指出，今年推出「普度新三燒、平安又環保」線上抽獎活動，民眾參加配合「新紙錢三燒」的宮廟普度法會，取得收據、功德狀等憑證，即可登錄抽獎，獎項有空氣清淨機等。

普度 彭啓明 環境部 苗栗市

延伸閱讀

一年燒掉20餘萬噸紙錢相當砍除480萬棵樹 彭啓明苗栗宣導「新三燒」

盧秀燕院會槓卓榮泰像駡兒子？游淑慧怒轟：彭啓明腦子有洞

全球塑膠公約破局 彭啓明：須觀察氣候公約骨牌效應

COP30巴西11月登場 彭啓明盼國際給台灣機會參與

相關新聞

借調期限屆滿…將返任建康寧大學 竹市教育處長林立生爭取延調

新竹市政府教育處長林立生去年7月中旬由市長高虹安向嘉義市長黃敏惠「借將」，自康寧大學主秘職務借調至市府擔任教育處長。由於...

頭份勝麗公設民營托嬰中心揭牌 頭份第2家可收托0到2歲26人、臨托2人

苗栗縣政府在頭份市昌隆廣場社區設置的勝麗公設民營托嬰中心上午揭牌啟用，希望提供優質的托育服務，讓家長減輕負擔並安心工作；...

推新紙錢三燒政策 環境部盼中元普度兼顧環保「維護空氣品質」

為推廣環保的中元普度模式，環境部長彭啓明今天表示，鼓勵民眾中元普度時，配合「新紙錢三燒」政策，以減少焚燒紙錢的空氣污染，...

一年燒掉20餘萬噸紙錢相當砍除480萬棵樹 彭啓明苗栗宣導「新三燒」

苗栗市玉清宮10多年前響應環保政策，率先「封爐」停燒金紙，環境部長彭啓明、內政部宗教禮儀司代理司長羅素娟、縣長鍾東錦及竹...

新竹巨城快閃櫃吸人潮 民眾憂設置走道阻逃生 檢查結果曝

暑假期間消費需求提升，Big City遠東巨城購物中心鎖定竹科高消費力，8月進駐超過70間快閃店，不過有民眾反映，原本通...

颱風重創台南 市長黃偉哲北上推廣農特產振興經濟

台南近期飽受颱風、強降雨侵襲，災後重建復原工作有賴經濟支持。台南市府為此整合資源，今天起至21日在桃園台茂購物中心舉辦「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。