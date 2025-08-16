推新紙錢三燒政策 環境部盼中元普度兼顧環保「維護空氣品質」

為推廣環保的中元普度模式，環境部長彭啓明今天表示，鼓勵民眾中元普度時，配合「新紙錢三燒」政策，以減少焚燒紙錢的空氣污染，兼顧宗教習俗與環保。

環境部與內政部今天於苗栗市玉清宮辦「普度新三燒、平安又環保」記者會，玉清宮董事長魏俊傑、苗栗縣長鍾東錦等人出席，彭啓明致詞時說，新紙錢三燒政策是集中燒、適量燒及替代燒，盼民眾在普度時可依祭祀習慣選擇之一，共同維護空氣品質。

彭啓明表示，民眾可將紙錢交由各縣市環保局送往具空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒，以減少空氣污染物排放，或選購高品質及大面額紙錢，減量焚燒，誠意不減。

他說，民眾另可響應以功代金或以米（物）代金等方式，將敬意化為善行，功德加倍，而民眾今年只要參加配合「新紙錢三燒」宮廟的普度法會，還可抽獎。

魏俊傑會中說，慈悲與誠心的普度，更勝於多燒紙錢，鼓勵信眾響應環保祭祀，不僅無損誠意，且因愛護環境，可積累福報。

環境部資料指出，今年推出「普度新三燒、平安又環保」線上抽獎活動，民眾參加配合「新紙錢三燒」的宮廟普度法會，取得收據、功德狀等憑證，即可登錄抽獎，獎項有空氣清淨機等。