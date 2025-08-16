借調期限屆滿…將返任建康寧大學 竹市教育處長林立生爭取延調

新竹市政府教育處長林立生去年7月中旬由市長高虹安向嘉義市長黃敏惠「借將」，自康寧大學主秘職務借調至市府擔任教育處長。由於借調期限已屆，林立生預計於8月底返任康寧大學。林立生表示，目前正與康寧大學持續溝通，積極爭取延長借調。

新竹市教育處指出，高虹安市長上任以來，市府團隊全力推動「新竹好學•安心就學」政策，並借調康寧大學主秘林立生擔任教育處長，他具備完整的學經歷，還擁有豐富的行政與教育改革經驗。市府指出，林立生推動教育品質提升成效顯著，其專業背景與「新竹好學」施政策略高度契合，堪稱是為新竹教育注入新活力的關鍵人選 。

教育處表示，在市府教育團隊共同努力下，新竹市於去年榮獲天下雜誌2024永續幸福城市大調查「文教面向」全國第一的佳績，並在去年中央一般性補助考核中獲得91分的高分，象徵市府教育施政成效獲得中央與各界高度肯定。

教育處指出，林立生率領團隊成立非六都第一所數位實驗高中、市高增設14班、挑戰學區調整並增設安心通學專車、推動數位教育與特色課程、完成「班班有大屏、一師一載具」數位升級、「親師生平台」。

此外，林立生更率領團隊攜手清大與產業界推動「AI精靈團手把手計畫」，協助師生應用AI科技，落實個人化學習；在課程創新上，推動「一校一特色」政策，鼓勵學校結合在地文化與永續議題開設特色課程。

新竹市家長協會理事長陳炳富也指出，前任市府的教育處長就已更換近9位，一直更換對教育深耕不見得是件好事，更何況就這段時間觀察，家長端對於林立生處長勇於承擔並突破創新留下深刻印象，尤其今年暑假他帶領團隊完成使命堪稱歷年最具規模而且令人為之一亮的65屆全國科展的科普活動，期盼市府能努力慰留這樣兼具行政實力與教育願景的領導者，持續為「新竹好學」願景注入動能。

至於外界關注的「歸建」問題，教育處表示，主要是因林立生原借調教育處的期限即將屆滿，目前正與康寧大學持續溝通，積極爭取延長借調，以便繼續在市府團隊中推動教育工作，全心全意守護新竹市孩子的學習環境，延續「安心就學、快樂成長」的教育願景。