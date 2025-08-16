快訊

一年燒掉20餘萬噸紙錢相當砍除480萬棵樹 彭啓明苗栗宣導「新三燒」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市玉清宮10多年前響應環保政策，率先「封爐」停燒金紙，環境部長彭啓明、內政部宗教禮儀司代理司長羅素娟、縣長鍾東錦及竹竹苗三縣市環保主管及全省各大宮廟代表齊聚苗栗市玉清宮，舉辦「普度新三燒」的推廣示範。記者胡蓬生／攝影
苗栗市玉清宮10多年前響應環保政策，率先「封爐」停燒金紙，環境部彭啓明、內政部宗教禮儀司代理司長羅素娟、縣長鍾東錦及竹竹苗三縣市環保主管及全省各大宮廟代表齊聚苗栗市玉清宮，舉辦「普度新三燒」的推廣示範，立委陳超明強調金銀紙生產重鎮，如今都已被東南亞進口貨取代，建議環境部及中央提高關稅，從源頭減少金銀紙進口及使用。

彭啓明表示，環境部尊重多元宗教習俗文化推出「集中燒」、「適量燒」、「替代燒」的「新紙錢三燒」政策，民眾普度時可依祭祀習慣選擇其中之一，為維護空氣品質盡一份心力。例如可將紙錢交由各縣市環保局送往具有空汙防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒，減少空汙；也可選購高品質及大面額紙錢，既可減量且誠意不減；也可響應「以功代金」將白米等物資用代金等方式，將敬意化為善行，功德加倍。今年民眾參加配合「新紙錢三燒」宮廟的普度法會，就可抽到環境部及各縣市政府提供的好獎，平安又環保。

他說，從小就有過敏體質，在有空汙的環境很容易身體不適且會誘發氣喘，但他剛才進玉清宮上香，沒有任何不適的感覺。

玉清宮董事長魏俊傑表示，玉清宮自民國90年起便率先「封爐」停燒紙錢並推廣「一爐一香」，多年來深獲信眾肯定，成為環保祭祀的典範；他強調，慈悲與誠心的普度更勝多燒紙錢，鼓勵信眾今年一起環保祭祀，不僅無損誠意，且因愛護環境，可為後代子孫積累福報。

「現在到玉清宮上香，只要兩柱香！」廟方人員表示，信眾到玉清宮祭拜時，在天公爐及大殿只要用一支香，另外一支香祭拜樓上的玉皇大帝。

陳超明表示，他自己就是竹南后厝龍鳳宮主委，竹南中港曾是全台金銀紙生產重鎮，但如今已被大陸、越南及東南亞廉價的劣質進口貨取代，他建議中央提高金銀紙的進口關稅，從生產源頭減少國內金銀紙的使用量，並保護中港僅存的幾家金銀紙業者，生產符合環保規範的優質金銀紙。

鍾東錦說，他以前在新竹從事汽車銷售業，民間習俗買新車要放鞭炮，但他就不送鞭炮，回南庄祭祖請示祖先後也不放，只有掃墓擲不出聖筊，所以他每年只有在掃墓會放鞭炮，但用的也是較短的鞭炮。

今天出席的還有木柵集應廟、台灣省城隍廟、斗六南聖宮與高雄意誠堂關帝廟，幾家大廟都長期推動環保友善祭祀措施，這次也共同響應「普度新三燒」，為減少空氣汙貢獻心力。

環境部指出，今年推出「普度新三燒 平安又環保」線上抽獎，即日起至9月21日，透過「宮廟地圖查詢系統」尋找響應「新紙錢三燒」的宮廟，參加普度法會並取得收據、功德狀等憑證，即可至活動專頁登錄抽獎，有機會得到名牌空氣清淨機及地方政府加碼的在地專屬獎項。

紙錢新三燒會場展示各種環保紙錢的應用。記者胡蓬生／攝影
紙錢新三燒會場展示各種環保紙錢的應用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦強調他一年只有在掃墓時會放一串較短的鞭炮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦強調他一年只有在掃墓時會放一串較短的鞭炮。記者胡蓬生／攝影
新紙錢三燒做法及宣導。記者胡蓬生／攝影
一些宮廟改用環保鞭炮機，苗栗縣環保局也提供民間租借。記者胡蓬生／攝影
普度 環境部 鍾東錦 苗栗市 彭啓明

