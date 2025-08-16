新竹巨城快閃櫃吸人潮 民眾憂設置走道阻逃生 檢查結果曝

暑假期間消費需求提升，Big City遠東巨城購物中心鎖定竹科高消費力，8月進駐超過70間快閃店，不過有民眾反映，原本通道設置快閃店或櫃位，恐影響火災時逃生動線。新竹市消防局昨下午立即派員到場檢查，業者也表示，已配合新竹市消防局巡檢，一切依照法規規範。

遠東巨城購物中心8月匯聚超過70間快閃店，4樓美食街進駐來自高雄「陪伴甜點」，推出多種口味可麗露。還有金門純手工泡菜品牌「協發行泡菜」，品牌首度與蠟筆小新聯名，話題十足。還有首次快閃就吸引饕客們大排長龍的「ITUMO 9番」日式生甜甜圈好評回歸。

快閃櫃吸引人潮的同時，卻有民眾在Threads反映，業者把原本是通道的地方全部改成快閃店或店家，要是發生火災的話「光是逃生就會摔死一堆人」，用普通常識也知道走道要留有一定空間，人越來越多但走道空間越來越小，怎麼想都不合理。

新竹市政府發言人楊寶楨表示，針對有市民反映遠東巨城購物中心通道設置快閃店，擔心影響火災時逃生動線，消防局第二大隊昨天下午已立即派員到現場檢查，1樓特斯拉展區目前正在施工，已依法向消防局申請室內裝修會審，並提報施工中防護計畫備查。

楊寶楨指出，4樓手扶梯前臨時櫃旁有紅龍柱排隊區，現場已請業者立即移除，其他樓層通道及安全梯間皆保持暢通；6樓與7樓的通道及安全梯間，也沒有發現堆放雜物或阻礙逃生的情況。消防局已再次提醒購物中心業者務必維持避難通道暢通，確保公共安全，讓市民安心購物。