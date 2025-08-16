快訊

颱風重創台南 市長黃偉哲北上推廣農特產振興經濟

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台南市長黃偉哲今到桃園推廣地方農特產與美食，盼協助受風災重創產業振興經濟。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲今到桃園推廣地方農特產與美食，盼協助受風災重創產業振興經濟。記者陳俊智／攝影

台南近期飽受颱風、強降雨侵襲，災後重建復原工作有賴經濟支持。台南市府為此整合資源，今天起至21日在桃園台茂購物中心舉辦「百味臺南好禮相伴」活動，推廣地方農特產與美食，市長黃偉哲也親自推銷，盼以實際行動打開店家通路，重啟商機。

黃偉哲表示，近期台南多處地區受颱風、鋒面及強降雨影響，部分區域災損嚴重，市府除全力投入災後復原工作，更關心災後經濟發展，所以特別舉辦此次活動；黃偉哲為推在地農特產，多次旋風造訪桃園，今首度在台茂展售，大讚台茂消費者優質有品味，也與台茂董事長苗延梅示範用台南龍眼蜜調製夏日飲品。

台南市經發局長張婷媛表示，台南作為文化首都，擁有豐富的歷史底蘊與多元的產業實力，透過這次在桃園的展售會，展現出府城的創新能量與生活美學。為讓參觀民眾親手體驗在地創意，現場特別推出「藍染小方巾DIY體驗活動」，民眾當日累積消費滿500元，加價300元就能體驗。

另外，展售會也有多項消費回饋活動，單筆消費滿 500元即可獲得一張100元抵用券，滿額再抽好禮，獎項包含萬元 IPAD與台南大飯店住宿券歡迎民眾把握機會選購。

台南 災後 黃偉哲

