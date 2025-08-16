快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗！擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

原民傳統變防災教材 桃園辦豐年祭「弓箭獵山豬」學防災超吸睛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。圖／桃園消防第4大隊提供
桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。圖／桃園消防第4大隊提供

截至今年7月統計，桃園原住民族人口數為8萬8374人，居全國第二，僅次於花蓮縣，更是全台都會區原住民人口數最多的城市。桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，將原民傳統狩獵技能，改編成趣味「弓箭獵山豬」互動遊戲，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。

在互動活動中將山豬身體當作箭靶，並以顏色區分不同部位，象徵各項防火觀念，參與民眾持玩具弓箭「獵山豬」，射中部位並回答相應題目，即可獲得小禮物，寓教於樂。越接近致命的部位代表著防火宣導中最核心的問題，由內至外依序為「預防火災」、「即時警示即時逃生」、「適當滅火」，而問題中也加入居家常見的致災因素及應變，如「用火用電安全」、「住警器的重要性」、「滅火器使用」等，讓民眾學習新知，同時也審視家中是否有疏漏。

第4大隊長陳莉婷表示，原住民族多有「群居」現象，廣義來說是指強烈的社群生活與互助關係，都市中的平地原住民，也會透過宗教、文化協會、社區活動維繫「像家一樣」的群體關係。本次藉由豐年祭宣導，希望防火觀念能像文化傳承般的長久傳承，在原民族群的團結特性下，相信防火觀念的傳達很快就會在社群間發酵， 讓文化傳承與安全教育同時發生。

桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。圖／桃園消防第4大隊提供
桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。圖／桃園消防第4大隊提供
桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。圖／桃園消防第4大隊提供
桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。圖／桃園消防第4大隊提供
桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。圖／桃園消防第4大隊提供
桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。圖／桃園消防第4大隊提供

山豬 桃園 原住民族

延伸閱讀

桃園大學旁商圈藏麻將館警查獲逾10萬賭資29名賭客 負責人僅19歲

國際科技大廠計畫桃園設AI算力中心 高層拜會張善政

龜山工地吊臂翻覆波及路人 桃園建管處勒令停工

桃園大溪原住民天幕落成典禮暨豐年祭 明周邊管制資訊一次看

相關新聞

原民傳統變防災教材 桃園辦豐年祭「弓箭獵山豬」學防災超吸睛

截至今年7月統計，桃園市原住民族人口數為8萬8374人，居全國第二，僅次於花蓮縣，更是全台都會區原住民人口數最多的城市。...

竹市環保獎金新制 違規被抓到最高罰6千...檢舉人可領3成

為鼓勵共同守護環境，新竹市政府修正「民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，民眾違反廢棄物清理法可處1200元以上、60...

【即時短評】做好衣服改身體？桃園市民卡恐勞民傷財

新版桃園市民卡APP斥資1500萬元研發，耗時一年多，市府信誓旦旦稱新版絕對比舊版好用，功能齊全、優惠更多，結果和預期有...

影／「將花蓮溫暖的風帶到新竹」阿美族青年創意料理擄獲竹科老饕味蕾

位於新竹縣寶山鄉新城風糖園區旁的餐廳FIW FIW，由阿美族主廚林皓偉與妻子黃俞蒨共同經營，兩人青年返鄉，將西式料理與在...

竹北市新國社區「重修舊好」維修站啟用 這3類物品可重獲新生

新竹縣政府環境保護局攜手竹北市新國社區發展協會共同成立區域型示範中心，此示範中心針對服飾、玩具與小家電三品項提供「維修」...

桃園市民卡挨批整合不力 研發單位怪罪大眾運輸硬體

桃園市民卡APP停用1年多，今年1月改版重新上架，號稱虛實整合更便利，但桃園審計處發現新款APP無法享受實體卡乘車優惠與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。