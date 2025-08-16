原民傳統變防災教材 桃園辦豐年祭「弓箭獵山豬」學防災超吸睛

截至今年7月統計，桃園市原住民族人口數為8萬8374人，居全國第二，僅次於花蓮縣，更是全台都會區原住民人口數最多的城市。桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，將原民傳統狩獵技能，改編成趣味「弓箭獵山豬」互動遊戲，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。

在互動活動中將山豬身體當作箭靶，並以顏色區分不同部位，象徵各項防火觀念，參與民眾持玩具弓箭「獵山豬」，射中部位並回答相應題目，即可獲得小禮物，寓教於樂。越接近致命的部位代表著防火宣導中最核心的問題，由內至外依序為「預防火災」、「即時警示即時逃生」、「適當滅火」，而問題中也加入居家常見的致災因素及應變，如「用火用電安全」、「住警器的重要性」、「滅火器使用」等，讓民眾學習新知，同時也審視家中是否有疏漏。