原民傳統變防災教材 桃園辦豐年祭「弓箭獵山豬」學防災超吸睛
截至今年7月統計，桃園市原住民族人口數為8萬8374人，居全國第二，僅次於花蓮縣，更是全台都會區原住民人口數最多的城市。桃園市消防局第4大隊圳頂分隊今藉由桃園市原住民族文化會館所舉辦的聯合豐年祭，以防火觀念融入原鄉慶典，將原民傳統狩獵技能，改編成趣味「弓箭獵山豬」互動遊戲，藉由簡易弓箭組讓民眾在體驗射箭的同時，自然而然記住防火核心觀念。
在互動活動中將山豬身體當作箭靶，並以顏色區分不同部位，象徵各項防火觀念，參與民眾持玩具弓箭「獵山豬」，射中部位並回答相應題目，即可獲得小禮物，寓教於樂。越接近致命的部位代表著防火宣導中最核心的問題，由內至外依序為「預防火災」、「即時警示即時逃生」、「適當滅火」，而問題中也加入居家常見的致災因素及應變，如「用火用電安全」、「住警器的重要性」、「滅火器使用」等，讓民眾學習新知，同時也審視家中是否有疏漏。
第4大隊長陳莉婷表示，原住民族多有「群居」現象，廣義來說是指強烈的社群生活與互助關係，都市中的平地原住民，也會透過宗教、文化協會、社區活動維繫「像家一樣」的群體關係。本次藉由豐年祭宣導，希望防火觀念能像文化傳承般的長久傳承，在原民族群的團結特性下，相信防火觀念的傳達很快就會在社群間發酵， 讓文化傳承與安全教育同時發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言