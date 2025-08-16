竹市環保獎金新制 違規被抓到最高罰6千...檢舉人可領3成

為鼓勵共同守護環境，新竹市政府修正「民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，民眾違反廢棄物清理法可處1200元以上、6000元以下罰鍰，檢舉相關案件經查證屬實並裁處罰鍰者，可獲得實收罰鍰10%至30%的獎勵金，其中狗大便未清理可領到30%。

過去新竹市未發放檢舉獎金，新竹市環保局指出，新竹市政府依據廢棄物清理法規定，修正並公布「新竹市民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，將依違規類型及實收罰鍰金額，核發三種獎勵比例，分別為30%、15%及10%，其中，縱容犬隻排便未清理案件為30%；吐檳榔渣（汁）、亂丟菸蒂或亂丟垃圾（包）案件為15%；其餘案件為10%。

環保局說明，民眾發現違規行為後15日內，可透過書面、電話、傳真或電子郵件等多元管道，敘明違規事實並檢具如車牌號碼、日期、時間、地點等明確違規事證影片向環保局檢舉。

檢舉人應具名並留下聯絡電話、住址及身分證字號，以利逐案列冊並定期發給檢舉獎金。受理民眾檢舉案件後，會先檢視是否符合相關要件，再依職權進行查證，並在違規人繳款結案後，再通知檢舉人領取獎金，所領取之獎金將代扣所得稅20%。

環保局表示，亂丟菸蒂雖然看似微小，卻是影響市容與環境的隱形元凶。菸蒂含有尼古丁與重金屬等有害物質，在自然環境中分解需長達10年以上，不僅會汙染土壤與水源，體積小、難清掃的特性更使其成為地面髒亂的主要來源之一。至於亂丟垃圾除影響市容、造成環境髒亂外，若未及時清理，還可能引發「破窗效應」，加速髒亂點的形成。