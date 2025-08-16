快訊

【即時短評】做好衣服改身體？桃園市民卡恐勞民傷財

聯合報／ 本報記者陳俊智
桃園市民卡挨批虛實整合不力，負責研發的桃園市智發會回擊審計單位拿實體卡、虛擬卡相比不正確。記者陳俊智／攝影
桃園市民卡挨批虛實整合不力，負責研發的桃園市智發會回擊審計單位拿實體卡、虛擬卡相比不正確。記者陳俊智／攝影

新版桃園市民卡APP斥資1500萬元研發，耗時一年多，市府信誓旦旦稱新版絕對比舊版好用，功能齊全、優惠更多，結果和預期有落差，虛實未整合，使用仍諸多不便，還徒增加困擾，無怪審計單位點名檢討。

桃園市民卡前年底因合作店家銳減與APP常當機被民眾詬病，市府去年宣布改版進化，稱數位碼會歸戶綁定實體卡，達到多卡合一整合目的。

然而，民眾盼了一年多，好不容易等到新版APP上架，未料為了搭乘大眾運輸優惠，依舊無法放下實體卡；實體卡有實體卡的優惠與福利，APP有APP才有的活動，不見虛實整合，反而看到1人至少2卡情況，不僅佔皮包空間，也佔手機記憶體容量。

智發會稱市民卡APP已能支援乘車掃碼付費，但掃碼需要對應車機硬體搭配，正與交通局研議，加速更新相關硬體符合規格；此說法令人疑惑，桃園機場捷運早就可以掃QR碼進站，為何還需研議？一年多的開發時間未考慮系統該如何適應運用在現有硬體設施，還要捷運、公車客運等運輸業者汰換硬體以滿足新開發的APP規格？

據了解，大眾運輸所用的刷卡、掃碼付費車機動輒上萬元，桃園全市公車有795輛，全部更換經費已趕上市民卡APP研發經費一半，更枉論設計複雜、造價成本更高的捷運系統。

此外，桃園市民卡不僅只一般卡，還有學生卡、兒童卡、孕產婦一生好運卡和敬老愛心卡，其折扣優惠更加複雜多元，使用範圍也更廣泛。以一生好運卡為例，該卡可用於北北桃1.6萬輛的計程車資折抵，若更換車機，經費恐超過1.6億元，是開發經費十倍，即使光改設籍桃園的計程車，數量也超過5600輛，費用仍在開發經費之上。況且，此金額尚未計算人力與時間成本，勞民傷財的事，桃園市政府確定要做下去？

政府工程建設與政策一邊推動一邊調整常被稱為「穿著衣服改衣服」，桃園市智發會做法則像「做好衣服改身體」，不僅要耗費鉅資，也衝擊運輸業界配合意願，嚴重甚至影響原本服務量能。如要修正方向，現在或許還有機會，但腳步真的要快，莫讓桃園市民再等一年。

