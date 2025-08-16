快訊

影／「將花蓮溫暖的風帶到新竹」阿美族青年創意料理擄獲竹科老饕味蕾

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
位於新竹縣寶山鄉新城風糖園區的餐廳FIW FIW，由阿美族主廚林皓偉與妻子黃俞蒨共同經營。記者郭政芬／攝影
位於新竹縣寶山鄉新城風糖園區旁的餐廳FIW FIW，由阿美族主廚林皓偉與妻子黃俞蒨共同經營，兩人青年返鄉，將西式料理與在地食材巧妙融合，餐廳鄰近新竹科學園區，因精緻創新的料理風格，深受竹科饕客與在地食客喜愛。

主廚林皓偉自20歲踏入廚藝界，曾師承日本籍的法式料理廚師，並累積多國料理經驗。2017年，他參加紐西蘭國際邀請廚藝大賽，以蔬食創作摘金，啟發他持續探索更多蔬食靈感。2022年他返回妻子家鄉寶山鄉，決定開設餐廳，將料理分享給更多人。餐廳名稱FIW FIW源自阿美族語「風的聲音」，象徵將花蓮溫暖的風帶到新竹，傳遞對料理與土地的熱愛。

「我希望我的料理不是單純的義式或法式，而是屬於我自己的風格。」林皓偉強調使用在地食材，融入每道菜品。由於在地食客以中高齡為主，對西餐較陌生，透過創意演繹，逐步獲得認同。餐廳菜色精緻，近年更吸引科技園區客群，成為部門聚餐或商務洽談的熱門地點。

店長黃俞蒨是在地寶山鄉人，她與新城社區發展協會合作，使用協會長者與周邊小農種植的有機友善蔬菜水果入菜。她表示，今年5月餐廳獲得「綠色餐廳」認證，符合40%以上食材必須為有機友善標準，並提供當季蔬食菜單，資料來源透明公開，展現對永續飲食的承諾。

餐廳菜單融合在地元素，如黑糖剝皮辣椒義大利麵、運用柑橘自製調味醬來創造獨特風味，排餐主打西班牙伊比利小戰斧、美國PR肋眼牛排與德州煙燻烤肉，肉質鮮嫩多汁、香氣厚實，展現多國風味的極致饗宴。林皓偉分享，「我希望用在地食材研發出屬於台灣的料理，呈現我們的文化與土地精神，而不是單純複製國外菜色。」

FIW FIW不僅強調料理本身，也注重餐飲環境氛圍。餐廳隱身於山林間，以自然元素妝點空間，讓食客在品嘗美味時，同步感受森林意境。林皓偉與黃俞蒨希望藉由餐桌，把家鄉情感與創意料理分享出去；除了日常供應外，餐廳亦提供預約制無菜單料理，帶來更深度的飲食交流體驗。

餐廳鄰近新竹科學園區，因精緻創新的料理風格，深受竹科饕客與在地食客喜愛。記者郭政芬／攝影
林皓偉強調使用在地食材，融入每道菜品。記者郭政芬／攝影
兩人青年返鄉，將西式料理與在地食材巧妙融合。記者郭政芬／攝影
餐廳名稱FIW FIW源自阿美族語「風的聲音」，象徵將花蓮溫暖的風帶到新竹，傳遞對料理與土地的熱愛。記者郭政芬／攝影
