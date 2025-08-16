竹北市新國社區「重修舊好」維修站啟用 這3類物品可重獲新生

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾只需要於每周一及每周四上午8點至11點，至竹北市新國社區發展協會，支付維修材料費銅板價50元，即可體驗小家電及玩具的維修服務。圖／縣府提供
新竹縣政府環境保護局攜手竹北市新國社區發展協會共同成立區域型示範中心，此示範中心針對服飾、玩具與小家電三品項提供「維修」與「回收」定點、定時常態化服務管道，讓物品重獲新生、減少資源浪費。

「重修舊好城市維修站」昨天啟動後，民眾只需要於每周一及每周四上午8點至11點，至竹北市新國社區發展協會，支付維修材料費銅板價50元，即可體驗小家電及玩具的維修服務。 

現場另外設立二手物品回收據點及展售區，民眾可於第一周的平日上午8點至11點持小家電、玩具及服飾回收及選購展售區二手物品。為鼓勵民眾踴躍參與，新竹縣環保局加碼提供前100名維修民眾維修基本費折抵券，更從8月起，連續4個月舉辦系列推廣活動，包含維修師傅體驗、維修優惠活動等。 

新竹縣政府環境保護局表示，成立區域型維修、回收示範中心不僅能有效減輕廢棄物處理壓力，亦可培養民眾惜物愛物的環保意識，進一步轉變過往「物品損壞即丟棄」的習慣，讓每一件損壞的物品都有「重獲新生」的機會，共同實現全民參與、永續共好的綠色生活革命。

此示範中心針對服飾、玩具與小家電三品項提供「維修」與「回收」定點、定時常態化服務管道。圖／縣府提供
新竹縣政府環境保護局攜手竹北市新國社區發展協會共同成立區域型示範中心。圖／縣府提供
