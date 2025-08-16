桃園市民卡挨批整合不力 研發單位怪罪大眾運輸硬體

桃園市民卡APP停用1年多，今年1月改版重新上架，號稱虛實整合更便利，但桃園審計處發現新款APP無法享受實體卡乘車優惠與使用敬老愛心卡等社福點數，應檢討改善；桃園市智慧城鄉發展委員會則稱，系統已能支援技術，是運具車機設備硬體無法搭配。

桃園市民卡前年10月曾因優惠店家銳減被民眾詬病實用性不足，去年初又傳APP當機事件引民怨，市府智發會最後下架APP，對外稱「市民卡2.0」會結合敬老愛心卡、學生證的功能與福利優惠，使用會更便利，原定去年下半年推出，但因手機系統商審查拖延，今年1月17日才亮相。

桃園審計處調查，桃園市民卡2015年至今發卡量逾265萬張，扣除停用，有效卡現為196萬餘張，但福利設施須使用實體卡，致生一人多卡情況，甚至有人同時具愛心卡和愛心陪伴卡2身分，加上轉學、休學種種因素，最高1次持有7張卡。

審計處認為市府應落實桃園市民卡整合歸戶，減證便民，但負責開發的智發會主委廖修武認為審計處拿實體卡與虛擬卡「不正確」。

廖修武表示，桃園市民卡APP主要功能在於推廣市府相關政策與活動，提供市民單一會員就能申辦市府多項行政業務的管道，例如APP會不定期推播文化局的展演節目，透過APP繳路邊停車費也有折扣優惠。雖然APP已具備掃碼支付功能，但掃碼乘車只是附帶功能，主要還是推市府活動，實體卡仍有存在必要，目前也持續發行。