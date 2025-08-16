國際大廠AI中心擬設桃園 張善政喊話台電「盼不缺電」

國際科技公司規畫在桃園設立大型AI算力中心，昨拜會桃園市長張善政。張善政昨表示，盼台電加強電力基礎建設，現在缺電可以理解，但未來還缺電就難以接受。台電表示，正在龍潭埋設超高壓電纜，完工後可提高區域供電能力與韌性。

桃園龍潭科學園區曾傳台積電進駐，後來又表明暫不考慮，另有國際算力中心評估落腳桃園。經濟部去年曾表明，用電量超過5MW（百萬瓩）的投資案不能設在桃園以北，引發供電不足爭議，後經濟部改口稱願意協調。

國際科技公司高階主管昨拜會張善政，市府證實並表示，對方是國際AI算力大廠，看中桃園工業產值達4兆，已評估不只1處土地，因應全球AI與雲端產業發展，肯定桃園發展AI產業的條件。

張善政昨在龍潭區基層座談表示，外商預計來桃園設立算力中心，過去台電曾回應沒電可用，彼此有不愉快，但現在缺電可以理解，但若干年後還缺電，就說不過去了，希望台電加強供電基礎建設，以因應未來產業需求。

張善政說，新竹科學園區管理局、台積電近期將拜會市府，台積電雖暫時不來設廠，但未來若擴充到龍科園區，電力需求也會再增加。

桃園市經發局表示，台電曾來拜會市府，彼此已有共識，台電會加強電力建設；桃園有全國最大發電量的的大潭電廠，能提供足夠電力，透過聯網輸電其他縣市，另有中油國光電廠要擴建。

台電表示，正規畫在龍潭設置「161千伏超高壓電纜龍顯至勝亭線」，因應龍潭、平鎮、中壢、八德及大溪等地用電需求成長，現行龍潭超高壓變電所送往松樹、中壢變電所，再輾轉供電南桃園的輸電線路，不敷尖峰用電需求，新建線路可提升區域供電穩定，強化供電韌性。

台電表示，龍潭位於桃竹苗大矽谷計畫，可串連龍科園區、龍潭渴望園區電力，超高壓電纜完工後，電力能相互支援，可提升區域供電能力。