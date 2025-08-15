國際科技大廠計畫桃園設AI算力中心 高層拜會張善政

桃園市長張善政今天在龍潭區政座談表示外商有意來桃園投資AI算力中心，希望台電加強基礎建設，現在缺電可理解，未來如果還缺電就難以接受。

市府表示，國際科技公司有意在桃園設立大型AI算力中心，已經評估不只一處土地，先前也和市政府相關局處接洽，了解法規還有水電等基礎建設，今天下午開高階主管到市政府拜訪市長交換意見，業者是AI算力科技大咖，看中桃園有全國最高的工業產值4兆等因素，計畫能在桃園設立大型的算力中心，雖然都還在做各方面的評估，不過認為桃園確實有設AI算力中心的良好條件。

為因應全球AI與雲端產業快速發展趨勢，桃園市再次獲得國際企業高度關注與肯定，包括全球知名的外商企業，正積極評估於桃園設立全新算力資料中心，以強化在亞太地區的數位基礎建設布局。

市府透露該中心將以「高效率、可擴展、綠色永續」為核心理念，不僅展現該企業對台灣市場的長期投入，更充分顯示其對桃園優質產業環境與投資條件的高度信心。

市府強調，這類的投資案不只一件洽詢及來訪，市府將全力提供行政平台與資源支持，積極為企業處理用電、用地等投資所需條件，並透過「桃園LINK地廠辦媒合平台」專案機制，媒合如龍潭等地區的合適土地，提供即時、精準的投資服務；整體電力部分將與中央及台電溝通協調。

對於張善政在龍潭區政座談會上表示新竹科學園區管理局、台積電的主管近期要拜會市府，市府說明，陸續都國內外科技公司、包括開發商拜訪市府談設廠開發案，AI算力中心是其中之一，也有科技公司本身來洽談，市府都積極協助提供合適的土地給業者參考。雖然經濟部去年說過算力中心或其他資料中心等用電量超過5MW（百萬千瓩）的投資案不能設在桃園以北，但是後來部長也說如果真的設在北部，經濟部願意出面協調。

經發局表示，台電之前有到市府拜會，也有達成共識，會全力來在桃園來加緊建設，過去也一直有平台溝通。桃園算力中心是經濟發展戰略上，是重中之重，桃園有全國最大發電量的的大潭電廠，能提供桃園足夠的電力，和透過聯網輸電其他縣市，另外還有中油國光電廠擴建，台電也明白有義務要配合企業投資地方的電力需求，達到雙贏。