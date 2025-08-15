機車停放騎樓爭議多 苗栗議員2項提案建議縣府訂自治條例或彈性開放

苗栗縣議會今天的臨時會，有關騎樓能否停放機車的問題引發熱議，由於部分鄉鎮市機車停放一位難求，停在騎樓也可能遭檢舉被警方開單告發，議員蕭詠萱提案建議頭份市特定區域、時間開放騎樓停車，鄭聚然也提案建議縣府訂定苗栗縣各鄉鎮市騎樓停車空間開放辦法，有條件開放騎樓停放汽機車。

縣長鍾東錦認為，如果開放騎樓停車草率實施，恐引起爭議並造成困擾，需要進一步研議，縣府會先在竹南鎮、頭份市、苗栗市找幾個示範區試辦，如果可行再進一步推廣辦理。

蕭詠萱提出臨時動議案反映頭份市中山路、自強路、中華路等地，因鄰近廟宇、傳統市場及商店聚集區，人車進出頻繁，但周邊都未興建足夠的公有停車場，造成道路違停亂象，嚴重影響交通，建議針對特定地區、特定時段，試辦開放騎樓停車。

鄭聚然也提出臨時動議案建請縣府參考台南、高雄、台中、桃園、台北的規定，騎樓如果能固定保留1.3至1.5公尺寬度的人行空間，可開放騎樓外緣停放汽機車，免受舉發，建議縣府訂定各鄉鎮市騎樓停車空間開放辦法，有條件開放騎樓停放汽機車。

這兩項提案引起熱烈討論，包括禹耀東、周玉滿、溫俊勇、陳光軒、陳永賢、鄭聚然、蕭詠萱等議員都發言表達看法，周玉滿、溫俊勇、鄭聚然等人並反映在未訂定相關辦法前，希望警方暫緩取締開罰措施。

苗栗縣警局長王森瑒表示，騎樓停車的問題也讓警方和交通工務處十分困擾，如果縣市沒有相關自治條

例，目前警方接獲檢舉只能依道路交通管理處罰條例執法，現場情況如與檢舉內容相符就必須開單，否則員警會有違法失職的困擾。