快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

機車停放騎樓爭議多 苗栗議員2項提案建議縣府訂自治條例或彈性開放

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國內民眾將機車停放騎樓的情況十分普遍，但遭檢舉還是得吃罰單。記者胡蓬生／攝影
國內民眾將機車停放騎樓的情況十分普遍，但遭檢舉還是得吃罰單。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議會今天的臨時會，有關騎樓能否停放機車的問題引發熱議，由於部分鄉鎮市機車停放一位難求，停在騎樓也可能遭檢舉被警方開單告發，議員蕭詠萱提案建議頭份市特定區域、時間開放騎樓停車，鄭聚然也提案建議縣府訂定苗栗縣各鄉鎮市騎樓停車空間開放辦法，有條件開放騎樓停放汽機車。

縣長鍾東錦認為，如果開放騎樓停車草率實施，恐引起爭議並造成困擾，需要進一步研議，縣府會先在竹南鎮、頭份市、苗栗市找幾個示範區試辦，如果可行再進一步推廣辦理。

蕭詠萱提出臨時動議案反映頭份市中山路、自強路、中華路等地，因鄰近廟宇、傳統市場及商店聚集區，人車進出頻繁，但周邊都未興建足夠的公有停車場，造成道路違停亂象，嚴重影響交通，建議針對特定地區、特定時段，試辦開放騎樓停車。

鄭聚然也提出臨時動議案建請縣府參考台南、高雄、台中、桃園、台北的規定，騎樓如果能固定保留1.3至1.5公尺寬度的人行空間，可開放騎樓外緣停放汽機車，免受舉發，建議縣府訂定各鄉鎮市騎樓停車空間開放辦法，有條件開放騎樓停放汽機車。

這兩項提案引起熱烈討論，包括禹耀東、周玉滿、溫俊勇、陳光軒、陳永賢、鄭聚然、蕭詠萱等議員都發言表達看法，周玉滿、溫俊勇、鄭聚然等人並反映在未訂定相關辦法前，希望警方暫緩取締開罰措施。

苗栗縣警局長王森瑒表示，騎樓停車的問題也讓警方和交通工務處十分困擾，如果縣市沒有相關自治條

例，目前警方接獲檢舉只能依道路交通管理處罰條例執法，現場情況如與檢舉內容相符就必須開單，否則員警會有違法失職的困擾。

鍾東錦答詢時強調，六都有許多大廈建築，開放騎樓停車，店家比較沒意見，很好處理，苗栗地區多屬於舊社區型態，像頭份市中山路、中華路兩旁都是老房子，騎樓開放停車是屋主自己停還是讓公眾停放機車，容易引起爭議和困擾，縣府將研議先在竹南、頭份、苗栗找幾處試辦區，如果可行再進一步推廣，如此作法會較為恰當。

蕭詠萱提出臨時動議案反映頭份市中山路、自強路、中華路等地因鄰近廟宇、市場及商店聚集區，人車進出頻繁，但周邊都未興建足夠的公有停車場，造成道路違停亂象，建議縣府針對特定地區、特定時段，試辦開放騎樓停車。圖／取自議會直播畫面
蕭詠萱提出臨時動議案反映頭份市中山路、自強路、中華路等地因鄰近廟宇、市場及商店聚集區，人車進出頻繁，但周邊都未興建足夠的公有停車場，造成道路違停亂象，建議縣府針對特定地區、特定時段，試辦開放騎樓停車。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員鄭聚然針對騎樓停車建議縣府訂定各鄉鎮市騎樓停車空間開放辦法，有條件開放騎樓停放汽機車。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員鄭聚然針對騎樓停車建議縣府訂定各鄉鎮市騎樓停車空間開放辦法，有條件開放騎樓停放汽機車。圖／取自議會直播畫面
國內民眾將機車停放騎樓的情況十分普遍，但遭檢舉還是得吃罰單。記者胡蓬生／攝影
國內民眾將機車停放騎樓的情況十分普遍，但遭檢舉還是得吃罰單。記者胡蓬生／攝影

騎樓 頭份 鄭聚然

延伸閱讀

百家露營場連一階申請都沒有！苗栗縣長鍾東錦怒令每周稽查5家

苗縣僑成國小上下課靠老師「手搖鈴」 設備落差讓鍾東錦允更新

苗栗縣警局督察長及分局長聯合交接 卸任分局長「雙旺」分調金馬

公館紅棗清理果園費用 頭份國小活動中心空調 鍾東錦：縣府應急出錢

相關新聞

機車停放騎樓爭議多 苗栗議員2項提案建議縣府訂自治條例或彈性開放

苗栗縣議會今天的臨時會，有關騎樓能否停放機車的問題引發熱議，由於部分鄉鎮市機車停放一位難求，停在騎樓也可能遭檢舉被警方開...

收容犬貓認養連2年六都吊車尾被審計點名 桃市府有話要說

桃園近年積極打造友善動物城市，但被審計處點名動保園區容留犬貓趨近飽和，竟不思活化閒置空間提升收容量，民眾認養數也驟減，連...

桃園龍潭將設電塔引發地方居民大反彈 台電曝規畫原因

為建構龍潭科學園區及地方充足電力，台電北區施工處規畫於桃園市龍潭區楊桐路、龍新路埋設超高壓電纜，不過部分路段道路崎嶇加上...

傳統民俗結合互動體驗 竹塹中元城隍祭8/22至9/13登場

2025竹塹中元城隍祭將於8月22日至9月13日盛大展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動...

桃園大溪原住民天幕落成典禮暨豐年祭 明周邊管制資訊一次看

桃園市大溪區原住民族天幕辦理落成典禮與原住民族豐年祭暨歲時祭儀明舉行，為讓活動順利舉行，大溪區員林路一段29巷周邊道路各...

桃消龍潭分隊前進國軍桃園總醫院 火警演練逼真登場

為提升醫療機構火災應變能力，桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於今(15)日上午，於國軍桃園總醫院舉行火警兵棋推演暨搶救演練。演練模擬急重症醫療大樓四樓護理站旁電機機房發生火警，並有人員受困於避難平台，藉實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。