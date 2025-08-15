快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

收容犬貓認養連2年六都吊車尾被審計點名 桃市府有話要說

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園近年致力打造友善動物城市，但因為收容犬貓認養數逐年下滑，連續2年居六都之末，被審計處點沒改善。本報資料照片
桃園近年致力打造友善動物城市，但因為收容犬貓認養數逐年下滑，連續2年居六都之末，被審計處點沒改善。本報資料照片

桃園近年積極打造友善動物城市，但被審計處點名動保園區容留犬貓趨近飽和，竟不思活化閒置空間提升收容量，民眾認養數也驟減，連續2年居六都之末，亟待檢討改善；動保處長王得吉表示，去年認養數因認定條件有變才下滑，若論認養率則與往年還高。

桃園市農業局近年致力打造友善動物環境，除了廣設寵物公園、職棒賽事設寵物專區與打造南昌動物保護園區，也積極落實犬貓絕育、寵物登記管理與辦理認養工作，但審計處發現桃園動保園區收容量逼近飽和狀態，在館舍未增加、認養率也降低的情況下，收容工作恐面臨更大壓力。

審計處指出，民眾到桃園動保園區認養犬貓的數量從2020年2304隻下滑到2024年789隻，且去年與前年的認養數都居六都之末，且經實地查核，園區內也有多處空間閒置或堆積雜物，明顯未有效利用。市府應研議有效認養措施，設法提高認養率，減輕飼養照顧與環境管理負擔。

王得吉解釋，中央政府以往將一般收容犬貓認養、急難救助安置與哺乳貓行政委託都算進認養數，使得2023年以前的認養數有肥大虛胖情況，去年起才要求各縣市將項目拆分列管，去年認養數789隻才是最真實的數據。此外，認養率也是逐年提升，從2022年61%、2023年40%、2024年92%到今年上半年也有91%。

王得吉也說，審計處點名園區空間未有效利用，但園區除了收容犬貓，也須擺放設備的儲藏空間，若要擴增成畜舍，需要再規畫研議。

桃園近年致力打造友善動物城市，但因為收容犬貓認養數逐年下滑，連續2年居六都之末，被審計處點沒改善。本報資料照片
桃園近年致力打造友善動物城市，但因為收容犬貓認養數逐年下滑，連續2年居六都之末，被審計處點沒改善。本報資料照片

認養 桃園 寵物

延伸閱讀

桃園車禍撞出「6非法移工」突下車集體逃逸 警調監視器追查中

桃園龜山吊車翻覆撞損1路燈 飛濺鐵條擊傷47歲女子

吊臂重摔畫面曝！桃園龜山建案吊車失控翻覆 砸傷女路人送醫

桃園大溪原住民天幕落成典禮暨豐年祭 明周邊管制資訊一次看

相關新聞

機車停放騎樓爭議多 苗栗議員2項提案建議縣府訂自治條例或彈性開放

苗栗縣議會今天的臨時會，有關騎樓能否停放機車的問題引發熱議，由於部分鄉鎮市機車停放一位難求，停在騎樓也可能遭檢舉被警方開...

收容犬貓認養連2年六都吊車尾被審計點名 桃市府有話要說

桃園近年積極打造友善動物城市，但被審計處點名動保園區容留犬貓趨近飽和，竟不思活化閒置空間提升收容量，民眾認養數也驟減，連...

桃園龍潭將設電塔引發地方居民大反彈 台電曝規畫原因

為建構龍潭科學園區及地方充足電力，台電北區施工處規畫於桃園市龍潭區楊桐路、龍新路埋設超高壓電纜，不過部分路段道路崎嶇加上...

傳統民俗結合互動體驗 竹塹中元城隍祭8/22至9/13登場

2025竹塹中元城隍祭將於8月22日至9月13日盛大展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動...

桃園大溪原住民天幕落成典禮暨豐年祭 明周邊管制資訊一次看

桃園市大溪區原住民族天幕辦理落成典禮與原住民族豐年祭暨歲時祭儀明舉行，為讓活動順利舉行，大溪區員林路一段29巷周邊道路各...

桃消龍潭分隊前進國軍桃園總醫院 火警演練逼真登場

為提升醫療機構火災應變能力，桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於今(15)日上午，於國軍桃園總醫院舉行火警兵棋推演暨搶救演練。演練模擬急重症醫療大樓四樓護理站旁電機機房發生火警，並有人員受困於避難平台，藉實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。