收容犬貓認養連2年六都吊車尾被審計點名 桃市府有話要說
桃園近年積極打造友善動物城市，但被審計處點名動保園區容留犬貓趨近飽和，竟不思活化閒置空間提升收容量，民眾認養數也驟減，連續2年居六都之末，亟待檢討改善；動保處長王得吉表示，去年認養數因認定條件有變才下滑，若論認養率則與往年還高。
桃園市農業局近年致力打造友善動物環境，除了廣設寵物公園、職棒賽事設寵物專區與打造南昌動物保護園區，也積極落實犬貓絕育、寵物登記管理與辦理認養工作，但審計處發現桃園動保園區收容量逼近飽和狀態，在館舍未增加、認養率也降低的情況下，收容工作恐面臨更大壓力。
審計處指出，民眾到桃園動保園區認養犬貓的數量從2020年2304隻下滑到2024年789隻，且去年與前年的認養數都居六都之末，且經實地查核，園區內也有多處空間閒置或堆積雜物，明顯未有效利用。市府應研議有效認養措施，設法提高認養率，減輕飼養照顧與環境管理負擔。
王得吉解釋，中央政府以往將一般收容犬貓認養、急難救助安置與哺乳貓行政委託都算進認養數，使得2023年以前的認養數有肥大虛胖情況，去年起才要求各縣市將項目拆分列管，去年認養數789隻才是最真實的數據。此外，認養率也是逐年提升，從2022年61%、2023年40%、2024年92%到今年上半年也有91%。
王得吉也說，審計處點名園區空間未有效利用，但園區除了收容犬貓，也須擺放設備的儲藏空間，若要擴增成畜舍，需要再規畫研議。
