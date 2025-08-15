桃園龍潭將設電塔引發地方居民大反彈 台電曝規畫原因

為建構龍潭科學園區及地方充足電力，台電北區施工處規畫於桃園市龍潭區楊桐路、龍新路埋設超高壓電纜，不過部分路段道路崎嶇加上地下管線眾多，因此將設置8座高壓電塔，地方居民反映破壞景觀及風水，希望全面下地。台電回應，部分道路狹小不適合下地，較靠山區設置電塔會美化彩繪，降低景觀影響。立委呂玉玲也建議會勘，各單位現場了解是否可行下地。桃園市長張善政現場裁示，相關單位擇日共同開會討論。

台電規畫在龍潭區設置「161千伏超高壓電纜龍顯至勝亭線」，不過因地勢及地形關係，有部分靠山區路段無法下地，需興建8座電塔，引發地方抱怨。

桃園市府今舉辦基層里長座談會，三和里長謝金棋表示，電塔將破壞三和里澢滴水地區的風景及風水，且若再設置電塔，原先路幅不寬的道路，恐讓居民出入更加不便，居民全力反對此項設施，希望市府可以解決這項爭議。

台電公司輸變電工程處北區施工處回應，此工程目的是為了桃園市龍潭、平鎮、中壢、八德及大溪等地區用電需求快速成長，因現行龍潭超高壓變電所送往松樹變電所、中壢變電所，再輾轉供應至南桃園地區的輸電線路逐漸不敷尖峰用電需求。新建線路可有效提升區域供電可靠度，強化供電韌性。

台電再說，加上龍潭位於桃竹苗大矽谷計畫肩負串連龍潭科技園區及龍潭渴望園區兩端的電力的任務，完工後電力能相互融通支援，有助於提升區域供電能力及穩定度。

原規畫是5.8公里皆採架空方案，不過2021年改採部分下地，線路地下化全長約5公里，全長6.8公里。台電解釋，因光一條電纜線直徑為15公分，共有約16條，加上各單位下地管線多，並非每處道路都合適下地，因此龍顯變電所至龍新路三和段，及部分龍科路至聖亭變電所規畫架空，架空電塔可美化彩繪，以降低對地方景觀影響，後續會持續與市府、地方配合協調。

立委呂玉玲建議相關單位可以一同至現場會勘，確認下地可行性。桃園市長張善政冶現場裁示，有些細節現在無法決定及確認，要求區長舉辦地方說明會，邀請工務局、交通局及經發局等單位，針對電纜下地及道路等問題共同研議，不會因為中央跟地方管轄範圍不同罔顧地方聲音，也希望地方可以支持台電的基礎建設完善電網，台電也需傾聽地方的聲音，共創雙贏。