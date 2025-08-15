傳統民俗結合互動體驗 竹塹中元城隍祭8/22至9/13登場
2025竹塹中元城隍祭將於8月22日至9月13日盛大展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動體驗，活動包括「開福門」、「夯枷解厄」、「城隍嘉年華」、「查夜暗訪」、「遶境賑孤」及「外庄遶境」，讓民眾在參與中體驗信仰的莊嚴與文化的深度。
新竹市政府今天於新竹都城隍廟舉辦行前記者會，代理市長邱臣遠高掛象徵城隍威儀與守護陰陽秩序的「烏紗燈」，以燈火點亮百福齊降、平安臨城的祈福意象，為系列活動揭開序幕。
邱臣遠表示，今年特別邀請賴銘偉擔任活動宣傳大使，透過活潑宣傳與創新活動，不僅為傳統信仰注入新活力，也讓這份延續百年的文化資產在現代社會中持續傳承與發揚。
新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，今年城隍祭不僅延續五大傳統科儀的莊嚴儀式，更融入創新的互動體驗與豐富的文化活動，同時製作的活動摺頁，詳盡記錄各項科儀的歷史背景與文化意涵，讓民眾在參與活動的同時，能隨手翻閱、隨時加深對城隍文化的認識與體會。
新竹市民政處表示，今年度針對「夯枷解厄」與「查夜暗訪」，特別安排專業導覽老師，帶領民眾深入了解儀式背後的歷史故事與信仰價值，同時推出一頁式互動遊戲「夜巡任務」，活動期間只要走訪城隍廟周邊合作商家並掃描QR Code，即可挑戰任務、獲取精美小禮物，讓逛老城區更具互動感與探索樂趣。
今年更首度為城隍爺製作專屬背景音樂(BGM)，民眾無論在線上觀賞開福門、夯枷解厄、遶境賑孤等重要科儀，或是在現場感受儀式氛圍，都能聽到這段象徵百福降臨的旋律，增添儀式感與沉浸體驗。
去年廣受好評的「城隍嘉年華」也將於8月30日於鯉魚廣場熱鬧回歸，現場除了有在地表演團隊與趣味闖關活動，更邀請大小朋友喜愛的「哇哈哈劇團」量身打造全新創作劇目，以及魔術氣球秀、流行搖滾黃花樂團與欣蕾舞團的精采演出。
此外，今年更增添「擲福大賽」，讓民眾透過趣味挑戰「擲」出好運，呼應「百福降臨」的主題，並有機會贏得大獎，將歡笑與福氣一次帶回家。
民政處說明，新竹市文化局因應此次盛事也特在「2025竹塹中元城隍祭」期間，推出限定任務「枷好運！都城隍挑戰」，邀請民眾走入新竹都城隍廟，展開一場融合信仰文化的實境冒險。玩家需完成指定現場挑戰，並透過AR濾鏡體驗「線上夯枷」儀式，象徵消災解厄、迎來好運。完成任務後，即可獲得專屬「電子護身符」，將祝福隨身守護。
