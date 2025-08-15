桃園大溪原住民天幕落成典禮暨豐年祭 明周邊管制資訊一次看
桃園市大溪區原住民族天幕辦理落成典禮與原住民族豐年祭暨歲時祭儀明舉行，為讓活動順利舉行，大溪區員林路一段29巷周邊道路各路段，明將機動巡邏加強取締、驅離違停車輛，並於仁一街與仁二街口設置交整崗交通疏導，遊客車輛可停於會場周邊停車格。
為傳承原住民族語言及文化永續扎根，以凝聚本市原住民族的向心力及認同，桃園市政府將舉辦原住民族暨市聯合原住民族豐年祭，讓族群之間更深入了解彼此文化之美，大溪區、復興區原住民族的風貌皆有各異之美，豐年祭也在在展現原始開闊的生命力，更能從中觀賞到手工藝、服飾、傳統歌謠舞蹈，以及品嘗道地的風味餐。
期間參加人員約500人，大溪分局為讓遊客體驗原住民族文化之美交通順暢，特規劃交通疏導措施供民眾參考，提醒民眾務必遵守交通規則及配合執勤員警指揮
大溪警表示，活動會場員林路一段29巷及周邊道路上午8時至下午6時，各路段機動巡邏加強取締、驅離違停車輛；仁一街與仁二街口設置交整崗交通疏導；遊客車輛可停於會場周邊停車格。
大溪警方呼籲，建議民眾搭乘大眾交通工具前往會場，警方將於易壅塞路段派員加強疏導，請民眾配合指揮行駛，以維交通秩序與順暢。
