桃園設Al中心張善政：政府喊缺電可理解 若干年後還缺電 難以令人接受

先前桃園市龍潭科學園區傳出台積電要進駐設廠，不過後來表明暫時不考慮進駐，但市府仍著手推動相關發展。桃園市長張善政今表示，美國關稅對於桃園未來發展未受影響，且有外商預計來桃園設立AI人工智慧算力中心，盼台電能加強基礎建設，現在缺電可以理解，但若干年後還缺電，就難以令人接受，期待建構以因應往後廠商用電。

張善政今參加龍潭區基層座談會針對地方對於架設高壓電塔有尚未達成共識表示，美國關稅議題在國際間引發關注，但過去半年觀察桃園在未來發展上並未受到關稅影響。今天下午又有外商公司要來訪，預計在桃園設立AI人工智慧算力中心。

張善政說，去年許多業者希望來桃園設置資料中心、算力中心，卻遭台電董事長曾文生回應沒電可用，因此與台電曾有過不愉快。不過缺電是當前問題，業者投資多為數年後的規畫，在這段期間台電當然可以改善桃園的供電基礎建設，業者看的是未來電力的供應，所以現在缺電可以理解，但若干年後仍缺電就講不過去了。

張善政表示，後續台電有到市府拜會，也有達成共識，在這個輸電的基礎建設上，會全力來在桃園來加緊建設，龍潭是桃園算力中心重中之重。雖然台積電不來，但新竹科學園區管理局和台積電的主管，近期也要來市府拜會後續合作發展，若日後台積電到龍潭來繼續在龍科擴充，也是有電力的需求，希望在地可以支持台電的基礎建設，不過台電也有義務要配合聆聽地方的聲音，達到雙贏。