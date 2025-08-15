快訊

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園設Al中心張善政：政府喊缺電可理解 若干年後還缺電 難以令人接受

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政（前右4）今表示，有外商預計要來桃園設立AI人工智慧算力中心，盼台電能加強基礎建設，現在缺電可以理解，但若干年後還缺電，就難以令人接受。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（前右4）今表示，有外商預計要來桃園設立AI人工智慧算力中心，盼台電能加強基礎建設，現在缺電可以理解，但若干年後還缺電，就難以令人接受。記者翁唯真／攝影

先前桃園市龍潭科學園區傳出台積電要進駐設廠，不過後來表明暫時不考慮進駐，但市府仍著手推動相關發展。桃園市長張善政今表示，美國關稅對於桃園未來發展未受影響，且有外商預計來桃園設立AI人工智慧算力中心，盼台電能加強基礎建設，現在缺電可以理解，但若干年後還缺電，就難以令人接受，期待建構以因應往後廠商用電。

張善政今參加龍潭區基層座談會針對地方對於架設高壓電塔有尚未達成共識表示，美國關稅議題在國際間引發關注，但過去半年觀察桃園在未來發展上並未受到關稅影響。今天下午又有外商公司要來訪，預計在桃園設立AI人工智慧算力中心。

張善政說，去年許多業者希望來桃園設置資料中心、算力中心，卻遭台電董事長曾文生回應沒電可用，因此與台電曾有過不愉快。不過缺電是當前問題，業者投資多為數年後的規畫，在這段期間台電當然可以改善桃園的供電基礎建設，業者看的是未來電力的供應，所以現在缺電可以理解，但若干年後仍缺電就講不過去了。

張善政表示，後續台電有到市府拜會，也有達成共識，在這個輸電的基礎建設上，會全力來在桃園來加緊建設，龍潭是桃園算力中心重中之重。雖然台積電不來，但新竹科學園區管理局和台積電的主管，近期也要來市府拜會後續合作發展，若日後台積電到龍潭來繼續在龍科擴充，也是有電力的需求，希望在地可以支持台電的基礎建設，不過台電也有義務要配合聆聽地方的聲音，達到雙贏。

台電 張善政 基礎建設

延伸閱讀

桃園市長張善政赴衛福部爭取市立醫院 傳醫審會提2建議

張善政壓陣 市府團隊今赴衛福部爭取市立醫院病床

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

相關新聞

桃園大溪原住民天幕落成典禮暨豐年祭 明周邊管制資訊一次看

桃園市大溪區原住民族天幕辦理落成典禮與原住民族豐年祭暨歲時祭儀明舉行，為讓活動順利舉行，大溪區員林路一段29巷周邊道路各...

桃消龍潭分隊前進國軍桃園總醫院 火警演練逼真登場

為提升醫療機構火災應變能力，桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於今(15)日上午，於國軍桃園總醫院舉行火警兵棋推演暨搶救演練。演練模擬急重症醫療大樓四樓護理站旁電機機房發生火警，並有人員受困於避難平台，藉實

桃園設Al中心張善政：政府喊缺電可理解 若干年後還缺電 難以令人接受

先前桃園市龍潭科學園區傳出台積電要進駐設廠，不過後來表明暫時不考慮進駐，但市府仍著手推動相關發展。桃園市長張善政今表示，...

20日竹南科辦徵才 非理工背景有「最快捷徑」成科技業工程師

苗栗就業中心8月20日上午9點至下午1點將在竹南科學園區行政服務中心辦理苗栗地區現場徵才活動，邀集30家企業釋出逾130...

竹科新貴青睞...地方揭秘「寶山三峰村」所得躍全台第5之因

受惠於新竹科學園區的發展，新竹縣寶山鄉近年來成為科技新貴的居住熱點。根據最新公布的資料，寶山鄉三峰村的居民人均所得已躍升...

桃警強力稽查改裝噪音車 半年移送6700件、罰鍰逾3.5萬元

近來違規改裝引擎、排氣管或裝置高分貝喇叭、變更車燈等行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，也嚴重危害道路交通安全與秩序，儼然成為交通新興公害，是最令民眾詬病的環保與交通違規問題。桃園分局規劃「環、警、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。