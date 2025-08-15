桃消龍潭分隊前進國軍桃園總醫院 火警演練逼真登場

快訊

為提升醫療機構火災應變能力，桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於今(15)日上午，於國軍桃園總醫院舉行火警兵棋推演暨搶救演練。演練模擬急重症醫療大樓四樓護理站旁電機機房發生火警，並有人員受困於避難平台，藉實地演練整合院方自衛消防編組及消防單位搶救效率。

桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於國軍桃園總醫院舉行火警兵棋推演暨搶救演練。圖：龍潭分隊提供

龍潭分隊表示，國軍桃園總醫院為龍潭區內重要醫療據點，肩負重要緊急救護責任，其新建之急重症醫療大樓預計最快於今年年底正式啟用，新大樓將增加143床急性一般病床與42床加護病床，收治患者多為行動不便或避難弱勢族群，更加凸顯平時防災訓練之重要性。

演練模擬急重症醫療大樓四樓護理站旁電機機房發生火警。圖：龍潭分隊提供

龍潭分隊提到，此次演練情境設定為醫療大樓四樓發生火警，火勢迅速蔓延，自衛消防編組第一時間啟動應變機制，運用滅火器材初步壓制火勢，同時進行人員疏散、傷患處置及區域警戒，並迅速通報119。轄區單位龍潭分隊立即出動4車11人、鄰近支援單位10車34人，共計14車45人趕赴現場，與醫院人員完成交接後，隨即展開人命搜救與滅火行動，全程由情境官下達各種救災突發狀況，模擬真實火警應變流程，整合消防救災能力。

桃園市消防局期望能透過演練，和國軍桃園總醫院保持順暢良好的橫向溝通機制。圖：龍潭分隊提供

第四大隊長陳莉婷表示，消防局藉此次演練機會熟悉場所空間特性，針對場所危險因子做出相對應的策略，提升搶救能量；也期望能和國軍桃園總醫院保持順暢良好的橫向溝通機制，強化與消防單位的通報與協調。醫院屬火警高風險場所，如遇火警極可能造成嚴重傷亡，平日即應建立完善的防火管理制度與定期演練計畫。未來也將持續推動與各大醫療院所的聯合演練，確保發生災害時能有效守護病患與醫護人員的安全。

