20日竹南科辦徵才 非理工背景有「最快捷徑」成科技業工程師

苗栗就業中心8月20日上午9點至下午1點將在竹南科學園區行政服務中心辦理苗栗地區現場徵才活動，邀集30家企業釋出逾1300個職缺，涵蓋科技、製造、服務與生技等熱門產業。就業中心表示，此次徵才工作機會豐富、選擇多元化，歡迎失業、待業及欲轉職民眾至現場與企業面對面交流，找到理想求職方向並開啟職涯新篇章。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心指出，這次活動邀超豐電子、錼創顯示、嘉晶電子、欣興電子、京鼎精密、兆勁科技等知名科技廠，還有全聯實業、統一超商、振宇五金、微笑單車、沁心居家服務等民生產業知名廠商，提供多樣全職、部分工時等職缺。京元電子為台積電、輝達及聯發科等多家知名大廠測試供應商，擴廠徵求產線技術員及各類工程師等250個職缺，技術員固定日夜班、做二休二，各類工程師不限科系，報到後先受訓，是非理工背景求職民眾進入科技業工程師領域最快捷徑。

群聯電子全資投資的子公司群佳科技為專業記憶體製造代工廠，釋出技術員、倉管、品檢員等職缺，月薪上看42K，學歷高中以上、科系不拘，提供完善訓練機制，也是職場新鮮人與轉職者的絕佳選擇；世界排名前五大印刷電路板生產商欣興電子，徵求環工、廠務、製造、生管工程師等職缺，起薪最高可達75K，歡迎對跨域就業有意願的民眾前往了解。活動現場設有「職涯諮詢服務」由專業諮詢師免費提供履歷健檢、職涯諮詢與適性測驗等服務，協助求職者全方位準備並且順利就業；參加求職送造型氣球，參加2次面試還有選物機自選好禮。