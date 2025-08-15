竹科新貴青睞...地方揭秘「寶山三峰村」所得躍全台第5之因

受惠於新竹科學園區的發展，新竹縣寶山鄉近年來成為科技新貴的居住熱點。根據最新公布的資料，寶山鄉三峰村的居民人均所得已躍升至全國第五名。鄉長邱振瑋對此解釋，並指出這主要來自於眾多科技業高階主管與企業家選擇在此定居。

據財政資訊中心初步統計，若按村里排名，以2023年綜合所得平均數來看，台北市松山區中華里526.6萬元居冠、但中位數僅98.4萬元，應是有富豪遷入拉高所得；新竹市東區關新里461.4萬元退居第2、但中位數347.9萬元最高，雖然不再是天下第一里，但仍是全國最均富里；台北市士林區永福里346萬元、中位數僅80.3萬元，新竹縣竹北市東平里341.6萬元、中位數243萬元；新竹縣寶山鄉三峰村337.1萬元、中位數僅66.4萬元。

對此，邱振瑋說明，寶山鄉地理位置優越，鄰近竹科，被譽為「竹科的後花園」，是理想的居住地點。其中，三峰村的「聯華山莊」社區就吸引了超過2百戶的科技園區主管、企業家、大學教授及大老闆等高收入族群入住。

由於三峰村本身位於山區，原有住戶不多，而聯華山莊的居民就佔了全村約一半的戶數。這些高收入居民的遷入，大幅拉高了全村的平均所得，從而創造出全國第5的成績。邱振瑋說，「這是因為竹科高科技園區的許多大老闆、CEO及高級主管，他們的戶籍都設在這裡，平均下來的結果。」

邱振瑋表示，隨著台積電二奈米及三奈米廠與研發中心的全面進駐，寶山鄉的發展潛力更加可期，在未來5年內，鄉內的新建案將超過5千戶，人口數將迎來顯著增長。

他舉例，大型建案如「愛山林」計畫中的4千戶住宅，其中就有3千戶位於寶山鄉，預計5年內陸續完工交屋。此外，過去已開發的大型建案也正積極建設與銷售中，新建案陸續交屋，吸引更多民眾入住，帶動地方的共同成長與繁榮。