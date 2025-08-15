快訊

狗狗獨留飯店以為自己被拋棄 見到飼主「失落臉→尾巴搖成螺旋槳」超反差

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

竹科新貴青睞...地方揭秘「寶山三峰村」所得躍全台第5之因

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「聯華山莊」這個由聯電高階主管領軍自力造物的建案，屬於低密度住宅區，環境遼闊，吸引許多科技人進駐。圖／本報資料照片
「聯華山莊」這個由聯電高階主管領軍自力造物的建案，屬於低密度住宅區，環境遼闊，吸引許多科技人進駐。圖／本報資料照片

受惠於新竹科學園區的發展，新竹縣寶山鄉近年來成為科技新貴的居住熱點。根據最新公布的資料，寶山鄉三峰村的居民人均所得已躍升至全國第五名。鄉長邱振瑋對此解釋，並指出這主要來自於眾多科技業高階主管與企業家選擇在此定居。

據財政資訊中心初步統計，若按村里排名，以2023年綜合所得平均數來看，台北市松山區中華里526.6萬元居冠、但中位數僅98.4萬元，應是有富豪遷入拉高所得；新竹市東區關新里461.4萬元退居第2、但中位數347.9萬元最高，雖然不再是天下第一里，但仍是全國最均富里；台北市士林區永福里346萬元、中位數僅80.3萬元，新竹縣竹北市東平里341.6萬元、中位數243萬元；新竹縣寶山鄉三峰村337.1萬元、中位數僅66.4萬元。

對此，邱振瑋說明，寶山鄉地理位置優越，鄰近竹科，被譽為「竹科的後花園」，是理想的居住地點。其中，三峰村的「聯華山莊」社區就吸引了超過2百戶的科技園區主管、企業家、大學教授及大老闆等高收入族群入住。

由於三峰村本身位於山區，原有住戶不多，而聯華山莊的居民就佔了全村約一半的戶數。這些高收入居民的遷入，大幅拉高了全村的平均所得，從而創造出全國第5的成績。邱振瑋說，「這是因為竹科高科技園區的許多大老闆、CEO及高級主管，他們的戶籍都設在這裡，平均下來的結果。」

邱振瑋表示，隨著台積電二奈米及三奈米廠與研發中心的全面進駐，寶山鄉的發展潛力更加可期，在未來5年內，鄉內的新建案將超過5千戶，人口數將迎來顯著增長。

他舉例，大型建案如「愛山林」計畫中的4千戶住宅，其中就有3千戶位於寶山鄉，預計5年內陸續完工交屋。此外，過去已開發的大型建案也正積極建設與銷售中，新建案陸續交屋，吸引更多民眾入住，帶動地方的共同成長與繁榮。

新竹 新建案

延伸閱讀

影／新竹縣國中寫作班邁入第三年 培養學生多元閱讀素養

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨

寶山國中公共藝術揭幕 台灣藍鵲、寶山農特產為意象特色

相關新聞

20日竹南科辦徵才 非理工背景有「最快捷徑」成科技業工程師

苗栗就業中心8月20日上午9點至下午1點將在竹南科學園區行政服務中心辦理苗栗地區現場徵才活動，邀集30家企業釋出逾130...

竹科新貴青睞...地方揭秘「寶山三峰村」所得躍全台第5之因

受惠於新竹科學園區的發展，新竹縣寶山鄉近年來成為科技新貴的居住熱點。根據最新公布的資料，寶山鄉三峰村的居民人均所得已躍升...

桃警強力稽查改裝噪音車 半年移送6700件、罰鍰逾3.5萬元

近來違規改裝引擎、排氣管或裝置高分貝喇叭、變更車燈等行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，也嚴重危害道路交通安全與秩序，儼然成為交通新興公害，是最令民眾詬病的環保與交通違規問題。桃園分局規劃「環、警、

竹市護城河照明不足獲改善 新增46盞矮燈點亮親水步道

新竹市站前廣場沿岸親水步道燈光照明不足，為營造更安全、舒適且富有美感的夜間步行環境，新竹市政府啟動護城河照明改善工程，全...

桃園配合捷運綠線闢新路 大園山菓路20日封路施工

桃園市大園區配合捷運綠線工程，山菓路預計新建跨越南崁溪的鋼構橋梁，原本6米道路也將拓寬為15米，南北往來交通可望更順暢，...

竹南山佳遺址發現文物 將辦說明會

苗栗縣文化觀光局去年委託考古團隊探勘竹南鎮山佳史前遺址，試掘5處有3處發現大量文物，事關地方未來建設發展走向，因此26、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。