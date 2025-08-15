快訊

竹市護城河照明不足獲改善 新增46盞矮燈點亮親水步道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市站前廣場沿岸親水步道燈光照明不足，新竹市政府啟動護城河照明改善工程，全面優化護城河沿線照明系統，新增46盞景觀矮燈。圖／新竹市政府提供
新竹市站前廣場沿岸親水步道燈光照明不足，為營造更安全、舒適且富有美感的夜間步行環境，新竹市政府啟動護城河照明改善工程，全面優化護城河沿線照明系統，新增46盞景觀矮燈、查修老舊照明設施及優化配電系統，全新彩虹地景也同步亮相。

新竹市代理市長邱臣遠指出，「靚亮計畫－護城河照明改善工程」源於今年初市府在站前廣場舉辦2025世界棒球經典賽資格賽直播派對時，發現沿岸親水步道的燈光照明略顯不足。為保障行人夜間安全並打造新竹美學新亮點，市府自林森路至勝利路、大同路及中央路等多個路段，進行路燈汰換與增設，讓市民與遊客能在夜間悠閒漫步，盡享河岸風光。

同時，市府也採納當地里長建議，預計規劃「靚亮計畫2.0」，將設計河面燈光與季節性燈光裝置，兼顧美化環境與活絡商圈，並結合市集等活動，打造年輕人夜間逛街與休憩的新熱點。

新竹市工務處表示，為強化護城河照明穩定性，計畫優先查修老舊的線路與燈具，進行燈具更換與迴路調整，有效降低雨天短路或照明中斷等風險，確保夜間照明穩定。工程內容包含新增46盞景觀矮燈、查修老舊照明設施及優化配電系統，並藉由修剪道路灌木降低光線被遮蔽率，提升燈光照明的效能與穩定性，已全數完工，並且彩虹地景也同步完工亮相，將成為竹市嶄新觀光亮點。

工務處說明，針對照明較不足區域，市府新增設具備穩定照明、使用壽命長、維護成本低等特性的景觀矮燈，其高度適中、光線均勻，能有效提升步道夜間亮度與安全性。同時，也配合修剪遮蔽光源的植栽，確保照明無死角，全面優化步行體驗。

工務處補充，彩虹地景為市府同步進行的周邊美化工程，在東門城地下道打造繽紛彩虹階梯，展現「美感新竹」的城市風貌，為地方注入年輕活力，進一步活化公共空間，讓市民在夜間能更安心地走出戶外，享受宜人且安全的城市生活。

新竹市站前廣場沿岸親水步道燈光照明不足，為營造更安全、舒適且富有美感的夜間步行環境，新竹市政府啟動護城河照明改善工程，全面優化護城河沿線照明系統。圖／新竹市政府提供
彩虹地景也同步完工亮相，將成為竹市嶄新觀光亮點。圖／新竹市政府提供
彩虹地景也同步完工亮相，將成為竹市嶄新觀光亮點。圖／新竹市政府提供
新竹市工務處表示，為強化護城河照明穩定性，計畫優先查修老舊的線路與燈具，進行燈具更換與迴路調整，有效降低雨天短路或照明中斷等風險。圖／新竹市政府提供
彩虹地景也同步完工亮相，將成為竹市嶄新觀光亮點。圖／新竹市政府提供
新竹市站前廣場沿岸親水步道燈光照明不足，為營造更安全、舒適且富有美感的夜間步行環境，新竹市政府啟動護城河照明改善工程，全面優化護城河沿線照明系統。圖／新竹市政府提供
