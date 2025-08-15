曾離開政壇7年 桃園副市長蘇俊賓因「他」決定回歸

桃園市副市長蘇俊賓在離開政壇7年後接受市長張善政邀請進入市府，蘇俊賓以自己是在政壇上「已經死過一次的人」，回來就是要做出一些成績。《桃園電子報》專訪蘇俊賓，他經常被外界稱作被政治耽誤的畫家，他透過繪畫與市政行程結合、寫日記，也將「同善媽」的故事畫下來，呼籲台灣人民團結。

離開政壇7年為什麼回來？蘇俊賓表示，這要從源頭開始講，他投入政界是一個因緣際會，剛開始去應徵立法院法案助理是因為對環境議題有興趣，記得研究所碩士唸完去當兵，服役前一些同學服國防短期役的，已經在科技業服務，雖然自己是唸工學院的，但不想當工程師，退伍前1個多月開始找工作，想到要去產業界服務，同學有的工作位子已不錯也鼓勵，但自己想到會冒汗，真的不想當工程師，後來回去跟父母商量，給他兩年時間去找找看自己有興趣的工作，如果搞不出名堂，再去同學那應徵。父母同意後，蘇俊賓四處投履歷刻意淡化自已工科的色彩，多突顯社團經驗，有投過記者、節目企劃、環保團體專員、國會助理等，大部分都沒下文，唯一一個有面試機會的是客家新聞雜誌，缺一個製作助理，面試時對方看他是桃園人，認為他應該會說客家話，但他是閩南人，只好回「我可以學。」可是對方無法等。

桃園市副市長蘇俊賓第一份工作是擔任前立委徐中雄的助理。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

蘇俊賓說，這時立委徐中雄缺一個環保科技背景的助理，他想「這不就是我嗎？」就想盡辦法去應徵，上了後很珍惜這個機會，他在立法院很認真推環境議題，那時有一個跨黨派的「永續發展促進會」次團體，他就很開心的加入串聯，寫了很多質詢稿跟預算建議，自家委員用不完，其他委員還來要，也是在那場域遇到現在的老婆。

桃園市副市長蘇俊賓畫的黃土水雕塑作品《甘露水》。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

蘇俊賓表示，這樣情況下走入政治，經歷過連戰時期、馬英九時期到後來朱立倫，政治上大選潮起潮落，他看了3個輪迴，到了2015、16年時，他認為自己的人生職涯不能因此就結束了，對他來講太可惜了，因此他是有計畫的離開政治圈，想去看看外面的風景，看自己是否還有其他角色可扮演，是真心要離開想去闖一闖，不管是企業界或學界均可，那時還寫了一本書介紹一些老東西和自己的插畫。

桃園市副市長蘇俊賓會決定回政壇，與桃園市長張善政有關。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

蘇俊賓說，離開政壇那7年還滿開心的，一開始很辛苦，後來找到自己定位後，就在公司存活下來，就是認真工作賺錢，把公司績效做起來，至今還印象很深，那公司是從無到有新設的公司，他花了1年才適應，以前的工作中午都有人幫忙訂便當，到這間公司後，覺得自己也小有知名度，不好意思下樓排隊買便當，就從家裡帶一個麵包當午餐，前半年為了適應公司組織文化和目標達成、在乎的點，如何與同事、組織溝通，還要放下自己所謂的偶像包袱，所以前幾個月麵包早上帶去，晚上都完整的帶回家，其實中午都沒什麼食慾，到有一天麵包被他吃了一半，那天他很高興跟老婆說他適應了，後面就開心了，知道怎麼在這家公司創造自己的價值，怎麼跟志同道合的同事合作，建立一些共同的指標，就這樣一做就做了快7年。

桃園市副市長蘇俊賓以繪畫紀念諾貝爾圖書城。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

蘇俊賓本來沒打算回來政壇，後來有一陣子媒體上有人炒作要他選舉，蘇俊賓說，那次被點名點的比較嚴重，當時到那間公司上班，是確認他不會從政才進去的，其實政治人物對一般企業來講，常常不是加分，而是干擾，大部分企業也都不希望被貼標籤。當時他確定沒有要回來選舉，就在臉書上發文跟大家報告，附上一張自己畫的黃土水雕塑作品《甘露水》，各家媒體都刊登了，那天他回家拿著新聞跟老婆說，「我就說有一天我的插畫會被媒體刊登，妳看刊登了吧！」老婆卻回，「你是利用藝術消費政治。」

諾貝爾圖書城將桃園市副市長蘇俊賓作品印成告別背板。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

蘇俊賓表示，那次讓他心裡產生一些波滔，想說當時會離開政治是他的人生看過這些循環後，正常的人都知道該轉台了，同樣的道理在企業7年後，表示自己可以存活，也可能就此做到退休，除了可以存到比較多錢外，人生就是這樣，因此他想，如果有機會再做出一些自己可以回味的成績，即使是四年也好。回歸政壇，還有一個主要因素，就是張善政，因為張善政的背景和投入政治的模型，讓蘇俊賓覺得來幫張善政還算是滿安心的，而且不會不好意思，自己已經在外面闖那麼久了，至少找一個份量夠一點的，事實證明這兩年多來，市長充分授權，市長的高度也可做出一些成績，當初的決定沒有錯，如果當初的決定是4年做出個好成績，這4年是值得的。

桃園市副市長蘇俊賓手繪同善媽。圖：翻攝自蘇俊賓臉書

蘇俊賓所畫的水彩畫小卡片頗有知名度，蘇俊賓說，畫畫其實是抒壓，他從小就喜歡畫畫，國小的課本沒有一本沒被他畫過，還去考過桃園國小美術班，但是落選，他曾在鍾肇政百年冥誕上說過，大家都知道鍾肇政是文學大師，他寫的《魯冰花》裡面主角古阿明是個畫畫的天才，可是在不同的制度之下不見得每個人都看得到古阿明的精彩，當時桃小美術班落選後，他就拿這個例子鼓勵自己，想著也許自己也是古阿明。

蘇俊賓說，畫畫其實無涉技術，喜歡畫的人就會畫出自己的風格，他從小到工作各階段都會去畫，雖然不是正式去畫，但都會利用機會用畫來記錄。以前在當發言人時，在開會或回家時都會畫畫或雕刻，把白天的壓力跟累積釋放出來，創作的過程裡面因為要很專心，當專注在這事情上實就會放下其他事情，所以會很好睡，只是那時候不會特別拿出來講，因為這好像違反政治人物的人設。

蘇俊賓說，他有太多不務正業，比如喜歡收集老東西、畫畫，不太像政治人物的角色，這次回來，他已經是在政治上死過一次的人，所以嘗試把興趣跟工作整合，譬如在跑行程時看到感人的事情就會畫下來送給對方，前一陣子大溪中興國小畢業典禮是要攀爬上一棵大樹，要他一起爬，他就把這場景畫下來送給每位畢業生，很有意思。自己的畫跟行程與在乎的人或感謝、鼓勵的人產生連結，像諾貝爾書城一樣，蘇俊賓記得是在他小學時候開幕，當時很轟動，沒想到一轉眼多年，今年他去桃園國小參加畢業典禮時向畢業生說，諾貝爾書城是在他國小六年級時候開的，如今諾貝爾圖書城在各位國小六年級時走入歷史。他也畫了一張畫送給諾貝爾圖書城，被老闆放大印在諾貝爾圖書城告別的看板上，他認為，諾貝爾書城是伴隨他一起長大的。能在最後的階段用自己的畫伴隨，也覺得不錯。

蘇俊賓說，會想要畫畫還有一個原因就是，原本他是喜歡照相，但現在大家人手一機，相簿裡有太多照片，當量太大時，就不會去翻了，拍照的那一刻就是跟這場域唯一的緣分，可是畫畫一天大概就畫一張，花半小時左右，一年最多300張左右，看著畫就會回憶那段歷史，而且畫是自己創作的，心情不一樣，他的畫大概就1張照片大小，就當寫日記一樣。

像「同善媽」的創作其實很適合拿來對比大罷免，蘇俊賓表示，大家本來是一個生命共同體，卻要同中求異，自己去找敵人，「同善媽」是完全另外一個極端，她是異族、外國人，而且是異教，當地都是信仰道教、佛教，她是天主教信耶穌的修女，她初來當地可能是為了傳教，但在過程中照顧了許多孩童與弱勢者，後來客死異鄉，當地人有了感應後，幫她蓋了一個廟，用道教的信仰幫一個異族異教者蓋廟，拿最近大家熱議的比喻，她是「雜質中的雜質、其餘中的其餘」，卻是當地最重要的信仰中心。今年六月蘇俊賓去參加「同善媽」的活動時，抱著很虔誠的信仰想要把她畫下來，結果到了廟裡發現只有一個碑，沒有任何形象，為了尋找意象，他看著碑心中就浮現德蕾莎修女的畫面，於是以德蕾莎修女的概念自己創造了一個「同善媽」抱著小孩的畫，在他心中「同善媽」就跟獲得諾貝爾和平獎的德蕾莎修女一樣。

蘇俊賓說，100多年前1個小漁村發生的故事，當地沒有1間教堂，「同善媽」的故事還引起輔仁大學宗教研究所嘗試考證但都找不到這個人，可是是大園鄉親不在意這位異族異教的修女，只在乎她為這塊土地的付出的那分心，這樣都可以成為當地信仰中心，我們為什麼不可以團結。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】曾離開政壇7年 桃園副市長蘇俊賓因「他」決定回歸