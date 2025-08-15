快訊

狗狗獨留飯店以為自己被拋棄 見到飼主「失落臉→尾巴搖成螺旋槳」超反差

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

聽新聞
0:00 / 0:00

桃警強力稽查改裝噪音車 半年移送6700件、罰鍰逾3.5萬元

桃園電子報／ 桃園電子報

近來違規改裝引擎、排氣管或裝置高分貝喇叭、變更車燈等行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，也嚴重危害道路交通安全與秩序，儼然成為交通新興公害，是最令民眾詬病的環保與交通違規問題。桃園分局規劃「環、警、監聯合稽查-靜桃專案」勤務，斬獲豐碩成果，展現全力淨化轄區治安及交安決心。

557866
桃園市政府環保局導入聲音照相、噪音實測和車牌辨識等科技設備，全方位取締非法改裝噪音車。圖：讀者提供

桃園分局攜手環保局，在桃園區大有路上大有國中前，利用昨(14)日晚間8至11時，設立噪音檢測點，針對經國路、春日路、大有路、大興路、大業路、小檜溪重劃區周邊等區域，執行「靜桃專案」，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查20部汽機車，共12部噪音超標，均當場開單告發，罰鍰金額合計為35100元，後續並要通知複驗。

桃園分局統計自靜桃專案實施後，截至今年8月中，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6700件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有763件，另外以道路交通管理處罰條例第16條1項告發「改裝排氣管未向監理單位申請變更登記」違規也達230件，以「噪音管制法」及「道路交通管理處罰條例」雙管齊下，嚴格執法稽查取締。

557200 0
自靜桃專案實施後，截至今年8月中，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6700件。圖：讀者提供

員警做警政通報案件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，市府環保局統計相關陳情案件也下降約3成多，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。

557871
自靜桃專案實施後，截至今年8月中，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6700件。圖：讀者提供

桃園市政府環保局也導入聲音照相、噪音實測和車牌辨識等科技設備，全方位取締非法改裝噪音車，更在噪音熱點建置50套聲音照相設備科技執法，強化監控與執法效能，桃園城市噪音平均下降5.9分貝，成效顯著。而市府交通局也祭出調整路口號誌秒數周期來降低車速，警察局各分局則是持續配合執行「環、警、監聯合稽查」與「路邊機動攔檢做警政通報」，以強力攔檢、科技執法與市府多機關協力合作，共同打造安靜、宜居的城市空間。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警強力稽查改裝噪音車 半年移送6700件、罰鍰逾3.5萬元

延伸閱讀：

  1. 台61主線北上這路段配合施工作業 8/11起封閉內側車道20H
  2. 桃園市府持續改善用路環境 宣導、執法多管齊下

噪音 桃園 環保局

延伸閱讀

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

龍潭警「靜桃專案」出擊嚴打噪音車 一晚祭出13張罰單

楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電

新北環保局奪2025綠色世界獎 獲頒國際大使榮銜

相關新聞

20日竹南科辦徵才 非理工背景有「最快捷徑」成科技業工程師

苗栗就業中心8月20日上午9點至下午1點將在竹南科學園區行政服務中心辦理苗栗地區現場徵才活動，邀集30家企業釋出逾130...

竹科新貴青睞...地方揭秘「寶山三峰村」所得躍全台第5之因

受惠於新竹科學園區的發展，新竹縣寶山鄉近年來成為科技新貴的居住熱點。根據最新公布的資料，寶山鄉三峰村的居民人均所得已躍升...

桃警強力稽查改裝噪音車 半年移送6700件、罰鍰逾3.5萬元

近來違規改裝引擎、排氣管或裝置高分貝喇叭、變更車燈等行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，也嚴重危害道路交通安全與秩序，儼然成為交通新興公害，是最令民眾詬病的環保與交通違規問題。桃園分局規劃「環、警、

竹市護城河照明不足獲改善 新增46盞矮燈點亮親水步道

新竹市站前廣場沿岸親水步道燈光照明不足，為營造更安全、舒適且富有美感的夜間步行環境，新竹市政府啟動護城河照明改善工程，全...

桃園配合捷運綠線闢新路 大園山菓路20日封路施工

桃園市大園區配合捷運綠線工程，山菓路預計新建跨越南崁溪的鋼構橋梁，原本6米道路也將拓寬為15米，南北往來交通可望更順暢，...

竹南山佳遺址發現文物 將辦說明會

苗栗縣文化觀光局去年委託考古團隊探勘竹南鎮山佳史前遺址，試掘5處有3處發現大量文物，事關地方未來建設發展走向，因此26、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。