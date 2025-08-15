桃警強力稽查改裝噪音車 半年移送6700件、罰鍰逾3.5萬元

近來違規改裝引擎、排氣管或裝置高分貝喇叭、變更車燈等行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，也嚴重危害道路交通安全與秩序，儼然成為交通新興公害，是最令民眾詬病的環保與交通違規問題。桃園分局規劃「環、警、監聯合稽查-靜桃專案」勤務，斬獲豐碩成果，展現全力淨化轄區治安及交安決心。

桃園市政府環保局導入聲音照相、噪音實測和車牌辨識等科技設備，全方位取締非法改裝噪音車。圖：讀者提供

桃園分局攜手環保局，在桃園區大有路上大有國中前，利用昨(14)日晚間8至11時，設立噪音檢測點，針對經國路、春日路、大有路、大興路、大業路、小檜溪重劃區周邊等區域，執行「靜桃專案」，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查20部汽機車，共12部噪音超標，均當場開單告發，罰鍰金額合計為35100元，後續並要通知複驗。

桃園分局統計自靜桃專案實施後，截至今年8月中，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6700件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有763件，另外以道路交通管理處罰條例第16條1項告發「改裝排氣管未向監理單位申請變更登記」違規也達230件，以「噪音管制法」及「道路交通管理處罰條例」雙管齊下，嚴格執法稽查取締。

員警做警政通報案件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，市府環保局統計相關陳情案件也下降約3成多，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。

桃園市政府環保局也導入聲音照相、噪音實測和車牌辨識等科技設備，全方位取締非法改裝噪音車，更在噪音熱點建置50套聲音照相設備科技執法，強化監控與執法效能，桃園城市噪音平均下降5.9分貝，成效顯著。而市府交通局也祭出調整路口號誌秒數周期來降低車速，警察局各分局則是持續配合執行「環、警、監聯合稽查」與「路邊機動攔檢做警政通報」，以強力攔檢、科技執法與市府多機關協力合作，共同打造安靜、宜居的城市空間。

