桃園配合捷運綠線闢新路 大園山菓路20日封路施工

桃園市大園區配合捷運綠線工程，山菓路預計新建跨越南崁溪的鋼構橋梁，原本6米道路也將拓寬為15米，南北往來交通可望更順暢，但因施工需求，靠近南崁溪流域路段20日將封閉管制，禁止人車通行，代班工程的捷運工程局呼籲通勤民眾規畫改道路線。

捷運工程局指出，捷運綠線大園段為高架軌道，橋下空間經市府規畫將作一般道路方便交通，工程由工務局委託捷工局代辦，項目除了道路，還包括2座跨越南崁溪的橋梁，橋梁將坐落在跨越南崁溪的綠線軌道2側，做為民眾往返河川南北2地使用。

由於新建橋梁採鋼構設計，需大型吊車進駐吊掛，但山菓路僅6米寬，扣除吊車活動空前恐無法再供一般車輛通行，因此預訂20日封閉道路，籲請民眾改由台15線、長興路四段或南工路通行，而改道恐使通勤時間增加5到10分鐘，也請通勤族多加留意。