竹南山佳遺址發現文物 將辦說明會
苗栗縣文化觀光局去年委託考古團隊探勘竹南鎮山佳史前遺址，試掘5處有3處發現大量文物，事關地方未來建設發展走向，因此26、27日將在山佳國小辦說明會，以利遺址未來文資保存及規畫。
山佳考古遺址是台灣考古學上重要命名考古遺址之一，2008年由中研院學者劉益昌主持調查計畫及發掘研究，出土文物除了罐形、缽形陶器，還有斧鋤、矛鏃、刀錘等石器，以及玉質器物等外來交換物質，曾建議擴大範圍。
縣府指出，竹南山佳古文化遺址範圍很大，主要分布在射流溪（隆恩圳）北岸和新港溪（冷水溪）南岸之間台地，文觀局去年委託足印文化公司進行「苗栗縣竹南鎮山佳考古遺址文化資產價值評估計畫」， 5處試掘坑有3處可見史前文化層，依文資法規定，發掘完成的考古遺址應促其活用，適度開放大眾參觀，因此26、27日將辦理文資價值評估說明會。
文觀局指出，工程建設往往是發現遺址最直接的原因，但考古及文資保存工作繁雜，往往會影響工程進度，進而影響地方長期發展，盼透過溝通討論找到平衡點，創造雙贏局面。
