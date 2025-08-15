竹南山佳遺址發現文物 將辦說明會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣竹南鎮山佳考古遺址是台灣考古學上重要的命名考古遺址之一，26、27日兩天將在山佳國小辦說明會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮山佳考古遺址是台灣考古學上重要的命名考古遺址之一，26、27日兩天將在山佳國小辦說明會。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文化觀光局去年委託考古團隊探勘竹南鎮山佳史前遺址，試掘5處有3處發現大量文物，事關地方未來建設發展走向，因此26、27日將在山佳國小辦說明會，以利遺址未來文資保存及規畫。

山佳考古遺址是台灣考古學上重要命名考古遺址之一，2008年由中研院學者劉益昌主持調查計畫及發掘研究，出土文物除了罐形、缽形陶器，還有斧鋤、矛鏃、刀錘等石器，以及玉質器物等外來交換物質，曾建議擴大範圍。

縣府指出，竹南山佳古文化遺址範圍很大，主要分布在射流溪（隆恩圳）北岸和新港溪（冷水溪）南岸之間台地，文觀局去年委託足印文化公司進行「苗栗縣竹南鎮山佳考古遺址文化資產價值評估計畫」， 5處試掘坑有3處可見史前文化層，依文資法規定，發掘完成的考古遺址應促其活用，適度開放大眾參觀，因此26、27日將辦理文資價值評估說明會。

文觀局指出，工程建設往往是發現遺址最直接的原因，但考古及文資保存工作繁雜，往往會影響工程進度，進而影響地方長期發展，盼透過溝通討論找到平衡點，創造雙贏局面。

延伸閱讀

苗栗竹南山佳遺址最新試掘探坑完成 出土史前文物多26、27日辦說明會

颱風前市場掃貨人潮多 竹南第二市場雞肉攤商遭竊損失近萬元

男子闖軌遭撞斃...死傷事故影響整天 下班尖峰台鐵2車次延誤逾50分鐘

台鐵竹南-造橋有死亡事故 山線上、下行列車均有延誤

相關新聞

竹南山佳遺址發現文物 將辦說明會

苗栗縣文化觀光局去年委託考古團隊探勘竹南鎮山佳史前遺址，試掘5處有3處發現大量文物，事關地方未來建設發展走向，因此26、...

積極設市立醫院 張善政赴衛福部爭取

桃園市爭取成立市立醫院，計畫書今年初送衛福部醫審會，桃園市長張善政昨親率隊北上衛福部報告，爭取成立499床一般急性病床。...

行道樹砍頭、腰斬太難看 民代促苗栗縣府增訂罰則落實修剪作業

苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則早於2018年訂定，但沒有罰則形同具文，縣議員陳光軒等人今天促請縣府增訂處罰規定，防止行...

苗栗竹南山佳遺址最新試掘探坑完成 出土史前文物多26、27日辦說明會

苗栗縣文化觀光局針對竹南鎮山佳考古遺址進行文資價值評估，去年委外進行考古試掘探坑，結果5處試掘坑，有3處可見史前文化層，...

通霄海水浴場火燒雲配沙雕美不勝收 周末夜演唱會有免費接駁車

楊柳颱風過境出大景！昨傍晚當地攝影愛好者張麥斯到通霄海水浴場捕抓火紅的落日雲霞，成功拍攝到的「火燒雲」，搭配現場海灘的通...

苗栗市出全國龍眼蜜評鑑頭等獎 市長余文忠讚苗栗市之光

苗栗市農會養蜂班班長徐瑞鵬興趣養蜂20年， 懂得「蜂言蜂語」，今年生產龍眼蜜在全國評鑑比賽勇奪頭等獎，市長余文忠肯定苗栗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。