積極設市立醫院 張善政赴衛福部爭取

桃園市爭取成立市立醫院，計畫書今年初送衛福部醫審會，桃園市長張善政昨親率隊北上衛福部報告，爭取成立499床一般急性病床。市府表示，桃園每萬人僅分配到36床，遠低於全國平均每萬人42.65床。據了解，醫審會針對高齡化，盼桃園提高長者內科醫療資源。市府回應，將微調計畫積極爭取。

桃園市立醫院預計落腳八德宵裡，4.6公頃基地預計興建地下3層、地上11層大樓，除了發展急重症醫療，也著眼長者醫養、婦幼照護與精神衛生等專科，同時也規畫有499張一般急症病床與403張特殊病床；由於特殊病床核准許可屬地方權責，衛生局已經核准，但一般急症病床屬衛福部權責，因此計畫須報衛福部核定。

張善政指出，桃園是全國人口成長最快的直轄市，常住人口逾234萬名且逐年增加2萬名，但病床與人口比例懸殊，每萬人僅分配到36床，中壢及平德次醫療區域更只有17床，低於全國平均每萬人42.65床，急重症資源尤其短缺，而八德、大溪等區迄今無大型綜合醫院，患者更須跨區送醫，恐延誤黃金治療時間。

張善政表示，市立醫院2月確定選址，預估未來能滿足150萬人醫療需求，而醫院採「自建自營」模式，可確保政策延續落實與醫療人力長期留任，同時也能讓醫院接受議會與市民直接監督。另外，市立醫院不僅只是醫院，更是推動桃園從「治病」走向「健康」的城市轉型，市府將持續爭取中央支持，盡速完成核定與後續興建。

據了解，醫審會委員昨建議市府考慮未來人口結構面臨高齡化問題，調高投注長者內科醫療資源比例，同時呼籲市府重視社會安全網，盼開院即設足30張急性精神病床。

與會市府官員表示，審議委員所提要求的是市府設想及預計發展方向，計畫內容只需微調就能達成。不過，由於醫院落腳處現為公園，蓋醫院須變更為機關用地，變更有待內政部都市計畫委員會同意，等實際機關用地面積確定，醫審會才有辦法繼續審查醫院規模與核定病床數，因此離實質建設還有一段路要走。