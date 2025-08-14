核三重啟公投呼籲投下同意票 鍾東錦：搬開阻擋國家前進的大山

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
823核三重啟公投在即，無黨籍苗栗縣長鍾東錦今天呼籲投下同意票。圖／取自鍾東錦臉書
8月23日核三重啟公投倒數計時，無黨籍苗栗縣長鍾東錦表態，呼籲投下同意票，強調台灣沒有充足自主能源，重啟核三，不是為了打誰的臉，而是搬開阻擋國家前進的大山。

「重啟核三，不是為了打誰的臉，而是為了給台灣再一次站起來的機會。」鍾東錦今天晚間在臉書貼文，他指出，電力即國力，台灣正在大肆燃煤，山川與海洋被光電板占據，地平線上矗立起密密麻麻的風電，電廠夜以繼日把天空染灰，人民用肺為不當的能源政策犧牲奉獻，百姓健康成為非核家園神主牌下的祭品，而能源成本像一頭巨獸，分分秒秒吞食著勞工辛勤繳納的稅。

他說，補貼台電，人人出錢，捨棄經濟且環保的核電，取而代之的是天然氣與燃煤，綠電垂死在海平面與山林之間掙扎、擴張，但對於這座島嶼的電力供應仍是杯水車薪，問題依然無解。

抗中保台的大旗下一切都變了模樣，兩岸緊張對立，一觸即發，過度依賴外來能源的結果，只要封鎖台灣海域不出10天，這座島嶼就會陷入一片漆黑，不戰而敗，因為沒有充足的自主能源。

鍾東錦呼籲放下面子，暫時忘記彼此的顏色與立場，同意重啟核三，與國際社會再次接軌，AI時代下算力決定成敗，而電力的供應決定AI發展的未來，企業需要乾淨且經濟的電才能永續發展，拒絕核電的結果，等同把台灣，拒絕在競爭激烈的國際市場之外，一起撕去非核家園的標籤，搬開那座阻擋國家前進的大山，823救核三，也讓台灣褪去包袱進入下一個能源新時代。

