新竹烘焙密碼暖心「包場」 邀35戶弱勢家庭任享麵包甜點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
除本次送暖弱勢家庭與偏鄉孩童外，團隊也計畫在9月開幕的新店推出「小小店長養成計畫」、「小小烘焙師」等活動，讓孩子在趣味中學習與成長。圖／六角國際餐飲集團提供
除本次送暖弱勢家庭與偏鄉孩童外，團隊也計畫在9月開幕的新店推出「小小店長養成計畫」、「小小烘焙師」等活動，讓孩子在趣味中學習與成長。圖／六角國際餐飲集團提供

新竹六角國際餐飲集團旗下「Bake Code烘焙密碼」今天下午暫停對外營業，特別開放給約35戶由新竹家扶中心扶助的單親與弱勢家庭免費挑選麵包與甜點，讓孩子與家長度過一段沒有經濟壓力、充滿笑聲與香氣的悠閒時光。

新竹家扶中心主任張如萱表示，對許多單親與經濟弱勢家庭來說，每一筆花費都必須精打細算。家長們往往優先將有限的收入用於房租、水電、孩子學費與餐食等生活必需品，很少有餘裕帶孩子走進麵包店，自由挑選一份喜愛的甜點，感謝「Bake Code烘焙密碼」看到孩子們的需求，安排這次公益包場活動。

今天活動現場孩子們端著圓盤穿梭在滿是香氣的麵包架間，有人發現巧克力麵包興奮分享，有人小心翼翼地夾起可頌留給家中弟妹。家長則微笑陪伴，與孩子討論家人喜歡的口味，共享難得的親子時光，也感受來自社會的溫暖支持。

「看見滿滿各種的麵包，孩子超興奮的，充滿期待的眼神」，某單親媽媽表示，對她而言，這不僅是一次購物體驗，更是孩子難得的「沒有壓力的選擇」，不必擔心價錢，不必權衡是否會影響家中其他開銷，只需依著喜歡與心意挑選。

六角國際餐飲集團表示，「Bake Code烘焙密碼」多年深耕新竹，今年更由六角國際年輕世代Jasper Wang與Doreen Wang發起一系列公益活動與品牌再造計畫，將ESG永續理念融入經營，兼顧環境友善、減少浪費與社會回饋。

除本次送暖弱勢家庭與偏鄉孩童外，團隊也計畫在9月開幕的新店推出「小小店長養成計畫」、「小小烘焙師」等活動，讓孩子在趣味中學習與成長。Jasper Wang表示，品牌不應只提供商品，更要用美味傳遞幸福；Doreen Wang則希望在新店經營中讓更多孩童透過參與，體驗不一樣的有意義事情，讓烘焙不再只是一個麵包店。

六角國際餐飲集團表示，「Bake Code烘焙密碼」多年深耕新竹,今年更由六角國際年輕世代Jasper Wang與Doreen Wang發起一系列公益活動與品牌再造計畫,將ESG永續理念融入經營,兼顧環境友善、減少浪費與社會回饋。圖／六角國際餐飲集團提供
六角國際餐飲集團表示，「Bake Code烘焙密碼」多年深耕新竹，今年更由六角國際年輕世代Jasper Wang與Doreen Wang發起一系列公益活動與品牌再造計畫，將ESG永續理念融入經營，兼顧環境友善、減少浪費與社會回饋。圖／六角國際餐飲集團提供
今天活動現場孩子們端著圓盤穿梭在滿是香氣的麵包架間,有人發現巧克力麵包興奮分享,有人小心翼翼地夾起可頌留給家中弟妹。圖／六角國際餐飲集團提供
今天活動現場孩子們端著圓盤穿梭在滿是香氣的麵包架間，有人發現巧克力麵包興奮分享，有人小心翼翼地夾起可頌留給家中弟妹。圖／六角國際餐飲集團提供
新竹六角國際餐飲集團旗下「Bake Code烘焙密碼」今天下午暫停對外營業,特別開放給約35戶由新竹家扶中心扶助的單親與弱勢家庭免費挑選麵包與甜點。圖／六角國際餐飲集團提供
新竹六角國際餐飲集團旗下「Bake Code烘焙密碼」今天下午暫停對外營業，特別開放給約35戶由新竹家扶中心扶助的單親與弱勢家庭免費挑選麵包與甜點。圖／六角國際餐飲集團提供

