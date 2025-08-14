竹北大安醫院資源有限 議員林禹佑牽線善心夫妻捐醫療儀器

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員林禹佑今天化身公益「媒人」，促成事業有成且長年熱心公益的周嘉貴與其妻子，捐贈全自動升高體重儀、隧道式血壓計各1台予竹北大安醫院。圖／林禹佑提供
新竹縣議員林禹佑今天化身公益「媒人」，促成事業有成且長年熱心公益的周嘉貴與其妻子，捐贈全自動身高體重儀、隧道式血壓計各1台予竹北大安醫院，補強院方推動免費到府成人健檢癌症篩檢的醫療資源，讓社區居民享有更精準、便利的健康檢測服務。

大安醫院院長謝煒銘表示，該院自今年起積極推動「主動防癌」理念，安排醫護團隊走入大型社區大廈，為住戶提供免費全民健檢與癌症篩檢，減少民眾舟車勞頓的不便。由於中小型醫院資源有限，院方長期面臨醫療儀器不足的挑戰，此次獲贈的兩台設備正是醫院當前急需的設備，將大幅提升服務量與便利性，讓更多居民受惠。

林禹佑指出，善意不分大小，每一份付出都能化為力量，讓社區變得更加溫暖。今天的捐贈，不僅是醫療資源的補充，更是愛與關懷的傳遞，讓每一位居民都感受到社會的溫度。他也期盼此善舉能拋磚引玉，吸引更多企業與民眾投入公益。

捐贈儀式今天上午於大安醫院舉行，院方頒發感謝狀予林禹佑與周嘉貴，以表謝意。謝煒銘強調，醫院將持續善用資源，深化社區健康守護網，讓更多居民感受到醫療服務與關懷就在身邊。

