美國對等關稅 苗栗跨局處行動方案7工作重點助產業

中央社／ 苗栗縣14日電

因應美國對等關稅衝擊，苗栗縣政府今天召開「美課關稅－苗栗行動方案」跨局處啟動會議，配合中央政策，確立7大工作重點，協助縣內出口導向型產業因應。

美國對等關稅上路，美國白宮日前發布行政命令，公布對台灣的20%「暫時性稅率」，雖然從4月公布的32%降低12個百分點，但台灣輸美產品除暫時性關稅稅率20%外，須再疊加原來最惠國待遇稅率。

為減緩美國關稅新政策帶來的衝擊，行政院經濟部公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，給予產業必要支持，包含外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、研發轉型補助，以及開拓多元市場爭取海外訂單等4項措施，自8月7日受理申請。

苗栗縣政府今天召開跨局處啟動會議，由秘書長陳斌山邀集工商發展處、勞青處、財政稅務局、農業處、衛生局、環保局、行政處及工商投資策進會等單位，研商縣府整體因應對策，並建立跨局處協作與資源整合機制。

縣府表示，會中確立7大工作重點，包括：由工商發展處統籌成立應變小組，盤點受影響產業與蒐集關鍵數據，並研擬相關對策；縣府網站設置「美課關稅－苗栗行動」專區，提供政策諮詢、補助申請輔導與跨局處轉介服務；配合勞動部啟動就業安定專線、職訓與再就業計畫。

以及研擬地方稅減免、緩繳並配合財政部政策協助企業辦理融資、申請利息減碼等；農業市場拓展與加值轉型，推動行銷活動、冷鏈強化及農產認證；配合環境部政策，擴大高碳洩漏風險事業適用對象，納入個案衝擊考量並補助獎勵低碳投資。

最後，第7項則是針對食安風險防範機制，未來如有美牛高風險部位輸入，將啟動抽驗並強化監測。

縣府表示，美國對等關稅短期雖以特定產業為主，但對苗栗縣出口導向型產業，如銅箔、化工及部分汽車零組件業，影響不可小覷，苗栗縣以最快速度啟動支援機制，從融資、稅務到市場拓展等面向，提供全方位協助，希望與中央緊密合作，協助企業降低衝擊、度過難關，並進一步引導產業轉型升級，確保勞工就業穩定。

