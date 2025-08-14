台61線後龍至白沙屯段 18日起施工封閉1個月

快訊

中央社／ 苗栗縣14日電

公路局在苗栗縣進行台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程，為配合工程作業，8月18日至9月18日將封閉後龍至白沙屯路段主線車道施工，請用路人提前改道行駛。

公路局北區公路新建工程分局指出，為進行西湖溪橋第3階段交維改道前的路面AC刨鋪、門架標誌桿設置及相關交維布設等作業，台61線北上「白沙屯至後龍交流道（111K至105K）」及南下「後龍至赤土崎交流道（105K至109K）」主線車道自8月18日上午8時起至9月18日下午5時止封閉施工。

公路局表示，屆時北上車輛可提前由白沙屯交流道下匝道後右轉，經台1線往北行駛，於台1線113K處（十班坑路口）左轉台6線往西至台61線105K後龍交流道匯入台61線主線車道繼續北上。

南下路線則由台61線105K後龍交流道下匝道後，銜接台6線向東行駛，至台1線路口（十班坑路口）右轉台1線往南並於123.6K處左轉台61線白沙屯交流道繼續南下。

北區公路新建工程分局提醒，施工期間請用路人遵循現場交維布設減速慢行，注意資訊可變標誌（CMS）所顯示交通管制訊息，也可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或撥公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035查詢最新路況。

